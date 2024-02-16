Зеленський прибув до Єлисейського палацу. Його зустрів Макрон
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з президентом Франції Макроном в Єлисейському палаці, щоб обговорити співпрацю між Україною та Францією та підписати важливу угоду.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу, де його зустрів Президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН із посиланням на BFMTV.
"Володимира Зеленського прийняв Еммануель Макрон в Єлисейському палаці", - йдеться у повідомленні.
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У свою чергу Президент України розкрив подробиці візиту до Парижа.
"Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Зеленський прибув до Франції.