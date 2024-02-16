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Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Его встретил Макрон

Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Его встретил Макрон

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 18:03  •  6857 просмотра

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Президент Зеленский встретился с президентом Франции Макроном в Елисейском дворце, чтобы обсудить сотрудничество между Украиной и Францией и подписать важное соглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

"Владимира Зеленского принял Эммануэль Макрон в Елисейском дворце", - говорится в сообщении.

Добавим

В свою очередь Президент Украины раскрыл подробности визита в Париж.

"Париж. Запланирована встреча с Президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы", - сообщил Зеленский. 


Напомним

Как сообщал УНН, Зеленский прибыл во Францию.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Зеленський прибув до Єлисейського палацу. Його зустрів Макрон
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Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Его встретил Макрон

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