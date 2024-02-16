Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Его встретил Макрон

Хотели за границу, а попали на дерево: на Закарпатье задержали двух нарушителей границы

Двое мужчин, которые пытались нелегально попасть в Словакию, заблудились в лесу, вылезли на дерево, чтобы спастись от наводнения, и были спасены пограничниками, которые нашли их с помощью дрона.