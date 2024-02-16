Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной
Киев • УНН
Франция и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности во время встречи президентов Зеленского и Макрона в Париже.
В Париже президенты Украины и Франции - Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - подписали двустороннее соглашение по безопасности, передает УНН со ссылкой на BFMTV.
"Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной", - говорится в сообщении.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной
Франция и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности во время встречи президентов Зеленского и Макрона в Париже.
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