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Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной

Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 19:39  •  5943 просмотра

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Франция и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности во время встречи президентов Зеленского и Макрона в Париже.

В Париже президенты Украины и Франции - Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - подписали двустороннее соглашение по безопасности, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

"Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной", - говорится в сообщении.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Президент Франции Эммануэль Макрон.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной

Франция и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности во время встречи президентов Зеленского и Макрона в Париже.

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