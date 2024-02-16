Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной

В Париже президенты Украины и Франции - Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - подписали двустороннее соглашение по безопасности, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

"Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности между Францией и Украиной", - говорится в сообщении.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Президент Франции Эммануэль Макрон.