Макрон проведет саммит по Украине в Париже 26 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон примет в понедельник, 26 февраля, в Париже ряд европейских лидеров и представителей правительств для встречи по Украине, пишет Reuters с сообщением на офис главы государства, передает УНН.

"Через два года после начала вторжения в Украину, эта рабочая встреча даст возможность изучить пути активизации сотрудничества между партнерами для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

По словам французских чиновников, Макрон намерен дать понять москве, что в Европе нет "усталости от Украины", несмотря на опасения по поводу дальнейшей поддержки со стороны США.

Дополнение

16 февраля в Париже президенты Украины и Франции - Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посетит Украину "до середины марта"