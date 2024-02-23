Макрон проведет саммит по Украине в Париже 26 февраля
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет саммит в Париже 26 февраля, чтобы обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами и чиновниками.
Президент Франции Эммануэль Макрон примет в понедельник, 26 февраля, в Париже ряд европейских лидеров и представителей правительств для встречи по Украине, пишет Reuters с сообщением на офис главы государства, передает УНН.
"Через два года после начала вторжения в Украину, эта рабочая встреча даст возможность изучить пути активизации сотрудничества между партнерами для поддержки Украины", - говорится в сообщении.
По словам французских чиновников, Макрон намерен дать понять москве, что в Европе нет "усталости от Украины", несмотря на опасения по поводу дальнейшей поддержки со стороны США.
Дополнение
16 февраля в Париже президенты Украины и Франции - Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - подписали двустороннее соглашение по безопасности.
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