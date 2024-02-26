На саміті в Парижі обговорять форми підтримки України та безпеку в Європі - Дуда
Київ • УНН
Президент Дуда обговорить у Парижі шляхи посилення підтримки України та безпеки в Європі у відповідь на російську агресію.
На саміті у Парижі будуть обговорюватися подальші плани підтримки України та безпека в Європі на тлі російської агресії, повідомив президент Польщі Анджей Дуда, якого цитують у канцелярії польського президента, пише УНН.
У Парижі ми будемо говорити про ситуацію в Україні та безпеку в нашій частині Європи. Переговори стосуватимуться форм підтримки України, дій, які вживає росія, подальших елементів відповіді, які мають бути надані росії, а також способів зміцнення безпеки в нашій частині Європи в умовах російської агресії проти України
Президент Польщі зазначив, що "серед обговорюваних тем будуть подальші плани підтримки України в межах ширшого плану, який наближає нас до саміту НАТО у Вашингтоні".
"Безпека - мій пріоритет", - наголосив він.
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