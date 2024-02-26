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На саміті в Парижі обговорять форми підтримки України та безпеку в Європі - Дуда

Київ • УНН

 • 27899 перегляди

Президент Дуда обговорить у Парижі шляхи посилення підтримки України та безпеки в Європі у відповідь на російську агресію.

На саміті в Парижі обговорять форми підтримки України та безпеку в Європі - Дуда

На саміті у Парижі будуть обговорюватися подальші плани підтримки України та безпека в Європі на тлі російської агресії, повідомив президент Польщі Анджей Дуда, якого цитують у канцелярії польського президента, пише УНН.

У Парижі ми будемо говорити про ситуацію в Україні та безпеку в нашій частині Європи. Переговори стосуватимуться форм підтримки України, дій, які вживає росія, подальших елементів відповіді, які мають бути надані росії, а також способів зміцнення безпеки в нашій частині Європи в умовах російської агресії проти України

- сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що "серед обговорюваних тем будуть подальші плани підтримки України в межах ширшого плану, який наближає нас до саміту НАТО у Вашингтоні".

"Безпека - мій пріоритет", - наголосив він.

Раніше

Президент Польщі Дуда повідомляв, що у понеділок, 26 лютого, у Парижі відбудеться конференція щодо допомоги Україні – президент Франції Еммануель Макрон запросив низку європейських лідерів до Парижа.

Європейські лідери збираються в Парижі на саміт щодо України, але оголошень про нові поставки зброї не очікується - Politico26.02.24, 09:19 • 28442 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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