Украинские спецслужбы раскрыли подробности масштабной операции против Крымского моста, которая продолжалась около месяца и состояла из семи этапов. Силы обороны сначала ослабляли российскую противовоздушную оборону, а затем нанесли серию ударов по незаконно построенной переправе. В результате одна из металлических арок и автомобильный пролёт обрушились в воду. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

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По информации СБУ, операцию разрабатывали и координировали совместно с Генеральным штабом ВСУ. К её проведению привлекли различные подразделения Сил обороны, а также широкий спектр украинского вооружения.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что разрушение части моста стало результатом длительной подготовки, в ходе которой украинские военные последовательно выполняли поставленные задачи.

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Служба безопасности также обнародовала кадры ударов и разрушения конструкций моста. Вместе с тем ведомство раскрыло общую последовательность операции, но не детализировало каждый из семи этапов отдельно.

Первый этап – подготовка и ослабление российской обороны

Согласно обнародованной информации, подготовка и реализация операции продолжались примерно месяц.

Перед непосредственным поражением моста украинские военные провели серию атак на российские средства противовоздушной обороны. Президент Зеленский уточнил, что под удары также попали радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и другие военные объекты.

Это было частью более широкой операции, направленной на ослабление российской системы защиты в районе переправы.

Следующие этапы – серия ударов с применением украинского оружия

После начальной фазы Силы обороны перешли к непосредственному поражению Крымского моста.

В СБУ отметили, что часть ударов служба нанесла самостоятельно. На завершающей стадии к операции присоединились другие подразделения украинских Сил обороны.

В целом, согласно сообщениям СБУ и президента, использовались различные украинские разработки, среди которых Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" и Р-360 "Нептун".

Вместе с тем украинская сторона не обнародовала полной хронологии применения каждого средства и не сообщила, какую именно цель поражал каждый из них.

Решающий удар и падение автомобильного пролёта

Кульминацией операции стали удары 17 ноября.

По данным СБУ, спецназовцы Центра специальных операций "А" применили по автомобильной части Крымского моста ракеты-дроны "Паляниця".

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После поражения одна из металлических арок вместе с автомобильным пролётом обрушилась в воду.

Украинская спецслужба сообщила о полном уничтожении этих конструкций. Также, по предварительной оценке, повреждения получила железнодорожная часть переправы.

Обнародованные видеоматериалы демонстрируют разрушение автомобильной конструкции. Однако по этим кадрам невозможно установить полное техническое состояние моста, в частности всех его опор и железнодорожной части.

Почему эта операция стала особенной

В СБУ подчеркнули, что россия годами представляла Крымский мост как один из наиболее защищённых инфраструктурных объектов.

россияне годами убеждали весь мир, что Крымский мост – один из самых защищённых объектов на планете. Сегодня его части лежат на морском дне – заявили в спецслужбе.

Новая операция стала четвёртым поражением переправы при участии СБУ.

Впервые мост атаковали в октябре 2022 года. В следующий раз, в июле 2023-го, для удара применили морские дроны Sea Baby. В июне 2025 года украинская спецслужба сообщила о подводном взрыве возле опор сооружения.

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Ноябрьская операция 2026 года отличалась прежде всего масштабом, продолжительностью и сочетанием различных украинских средств поражения.

Что известно о последствиях

После ноябрьских ударов оккупационные источники сообщали о прекращении автомобильного и железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Разрушение автомобильного пролёта подтверждают опубликованные изображения. В то же время окончательные масштабы повреждений железнодорожной инфраструктуры и сроки возможного восстановления переправы остаются неопределёнными.

Крымский мост имеет важное логистическое значение для российских оккупационных войск, поскольку соединяет территорию РФ с оккупированным Крымом и используется для перевозки грузов.

Таким образом, опубликованные СБУ материалы свидетельствуют, что ноябрьское поражение моста стало результатом не одного изолированного удара, а длительной совместной операции украинских спецслужб и военных.

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