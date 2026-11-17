Силы обороны Украины в ночь на 17 ноября нанесли масштабный удар по Крымскому мосту, в результате которого обрушилась арка автомобильной части и была повреждена железнодорожная инфраструктура. Президент Владимир Зеленский сообщил, что это был завершающий этап многонедельной операции, разработанной и скоординированной СБУ совместно с Генштабом ВСУ. Украинские военные поэтапно уничтожали российские системы ПВО, радары и средства РЭБ, а для финального удара применили, в частности, беспилотники "Паляница", крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", "Нептун" и дроны "Рута". Последствия операции и ее значение для российской военной логистики проанализировал УНН.

О повторном поражении Крымского моста сначала сообщили украинские мониторинговые ресурсы, в частности OSINT-аналитики DeepState. По их данным, удар был нанесен крылатой ракетой "Фламинго".

В результате атаки одна из арок автомобильной части моста вместе с дорожным полотном обрушилась в воду. Также сообщается о повреждении железнодорожной части переправы.

Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман подтвердил удар по мосту, репостнув видео с бортовой камеры, установленной на FP-5 Flamingo, на котором виден момент попадания.

"Посвящаем это памяти наших друзей и коллег Андрея и Юрия, без которых это было бы невозможно. R.I.P.", — написал он.

Удар по Крымскому мосту подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео с бортовой камеры Flamingo.

"Благодарен Службе безопасности Украины, всем подразделениям Сил обороны Украины, которые были задействованы, министру обороны Украины, Главнокомандующему ВСУ и ГШ ВСУ и всем производителям нашего оружия за беспрецедентную операцию в ответ на российские удары по нашей инфраструктуре", — написал Глава государства.

По его словам, поражение моста — результат уже седьмого этапа операции, которая реализовывалась несколько недель, была разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ. Военные поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к финальной цели. Для этого, по данным Зеленского, были использованы Dovbush, "Вендетта", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

"Сегодня — уже на ключевом этапе — образцово проявили себя беспилотники "Паляница", которые поразили автомобильную часть моста, и ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, которые поразили железнодорожную часть. С помощью "Фламинго" наши воины осуществили управляемое поражение — и связь сработала на отлично до последних секунд", — рассказал Президент, отметив, что в ответ на удары россии по мостам в украинских городах Силы обороны возвращают войну "туда, где она началась".

российское Министерство транспорта уже заявило о временном прекращении автомобильного и железнодорожного движения по Крымскому мосту. В ведомстве добавили, что в результате атаки пострадавших нет, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб. При этом автомобилистам рекомендуют не выезжать в сторону Крымского моста.

В то же время бывший советник министра обороны Сергей Стерненко опубликовал видео о том, что из-за закрытия моста образовались большие автомобильные очереди на выезд с полуострова.

"Кацапы не могут сбежать из Крыма после разрушения моста", — написал он.

По данным OSINT-аналитиков, конструкция была поражена над судоходной частью Керченского пролива. Обрушение арки может препятствовать прохождению крупнотоннажных судов, что создаст дополнительные проблемы для морской логистики россии в Азовском море.

Проект "Фламинго" себя окупил

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что масштабы разрушений Крымского моста и потенциальные логистические последствия для россии уже позволяют говорить о стратегической результативности украинской ракетной программы.

"Если объективно, при стоимости Крымского моста в 4–5 млрд долларов США, уничтожение его автомобильной арки, блокада пролива и превращение Азовского моря во внутренний водоём без внешней морской логистики, превращение Крыма в "блокадный Ленинград", автомобильное снабжение которого будет идти только по "дороге смерти", — можно считать, со всеми нюансами, что проект "Фламинго" себя окупил", — отметил Омелян.

Он добавил, что поражение Крымского моста стало результатом сложной военной операции.

"Безусловно, это сложная многоуровневая блестящая операция ВСУ, жирную точку в которой поставила тонна заряда "Фламинго", — написал экс-министр.

Восстановление моста может стать чрезвычайно сложной задачей для россии

Журналист и политический обозреватель Денис Казанский обратил внимание, что разрушение арочной конструкции создаёт для россиян значительно более серьёзную проблему, чем повреждение отдельных участков дорожного полотна.

По его словам, установка таких конструкций требует сложных инженерных работ с привлечением специализированной морской техники, в частности плавучих кранов.

"Восстановить разрушенную часть крымского моста в условиях войны будет практически невозможно. Вот так происходила установка арки, которую сегодня обрушили ВСУ. Это сложный и медленный процесс, нужны морские краны, которые будут уничтожены дронами. Судоходство в той части моря сейчас почти парализовано", — отметил Казанский.

Он также опубликовал кадры, сделанные во время строительства Крымского моста.

Украина отрезает российские войска от снабжения

Как объяснил в комментарии УНН военный эксперт Александр Коваленко, после 2022 года Керченский (крымский) мост частично утратил своё логистическое значение из-за использования россиянами сухопутного маршрута по трассе М-14 через оккупированные территории. Однако систематические украинские удары по транспортной инфраструктуре заставили оккупантов снова активнее использовать его для снабжения военных грузов.

"Именно при этих обстоятельствах Керченский мост начал играть значительно более важную роль в обеспечении как группировки российских войск в Крыму, так и частично группировки "Днепр". Значительная часть военных грузов, техники и материально-технических ресурсов поступает на полуостров именно через этот мост", — отметил Коваленко.

По его словам, альтернативные маршруты через Чонгар и Армянск также находятся под угрозой украинских ударов. Россияне пытаются компенсировать повреждение транспортной инфраструктуры обустройством временных переправ, однако их пропускной способности недостаточно для полноценного обеспечения военных группировок.

Кроме того, нарушение работы Крымского моста, по словам военного эксперта, может повлиять на возможности России осуществлять атаки по Украине. Через полуостров, в частности, проходит логистика средств поражения, которые российские войска используют для запусков из районов мыса Чауда, Гвардейского и Балаклавы.

"Ещё одна стратегическая цель — превратить Крым из логистического узла российской армии в фактически изолированный полуостров, снабжение которого будет становиться всё сложнее", — добавил Коваленко.

Отдельно он обратил внимание на сложность самой операции. По его оценке, Крым является одним из регионов, наиболее насыщенных российскими системами ПВО. Поэтому успешному поражению моста предшествовала длительная работа Сил обороны по их уничтожению.

"Здесь важны совершенно другой подход, качество планирования, точность, сбалансированное использование ресурсов и, самое главное, выдержка. Мы дождались момента, когда российская система противовоздушной обороны в Крыму уже не могла полноценно выполнять свои задачи", — подытожил Коваленко.

Напомним

Временно оккупированном Крыму назначенный россией глава сергей аксёнов 16 ноября заявил о поражении Крымского моста, а также о том, что движение автомобилей ограничено.

Ранее Денис Штилерман в интервью заявил, что Украина не может полностью разрушить Крымский мост, но может уничтожать его пролёты каждую неделю.