"Он знает все, что нам нужно": Зеленский о встрече Макрона с европейскими лидерами по Украине
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в действиях французского лидера Эммануэля Макрона, который проведет встречу по Украине с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить безотлагательные шаги поддержки Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который примет в Париже ряд европейских лидеров и представителей правительств для встречи по Украине, знает, что нужно Украине, и поэтому он собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов. Об этом заявил Зеленский во время встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, передает УНН.
Детали
Недавно на встрече в Париже с президентом Французской Республики мы обсуждали усиление Украины и срочные шаги наших партнеров. Прежде всего европейских партнеров, от которых мы ожидаем помощи в связи с паузами других партнеров. И это было предложение Эмануэля, и его идея. Он знает все, что нам нужно. Это было его предложение собрать европейских партнеров для того, чтобы пройтись с ними и предложить с их стороны соответствующие срочные шаги
Он отметил, что детали с чем лидеры Европы выйдут из этого саммита озвучить не может, но Президент знает, что именно они обсуждают.
Но, какой будет результат, мы с вами увидим
Напомним,
Президент Франции Эммануэль Макрон примет в понедельник, 26 февраля, в Париже ряд европейских лидеров и представителей правительств для встречи по Украине.
"Он знает все, что нам нужно": Зеленский о встрече Макрона с европейскими лидерами по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в действиях французского лидера Эммануэля Макрона, который проведет встречу по Украине с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить безотлагательные шаги поддержки Киева.
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