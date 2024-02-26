"Он знает все, что нам нужно": Зеленский о встрече Макрона с европейскими лидерами по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который примет в Париже ряд европейских лидеров и представителей правительств для встречи по Украине, знает, что нужно Украине, и поэтому он собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов. Об этом заявил Зеленский во время встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, передает УНН.

Детали

Недавно на встрече в Париже с президентом Французской Республики мы обсуждали усиление Украины и срочные шаги наших партнеров. Прежде всего европейских партнеров, от которых мы ожидаем помощи в связи с паузами других партнеров. И это было предложение Эмануэля, и его идея. Он знает все, что нам нужно. Это было его предложение собрать европейских партнеров для того, чтобы пройтись с ними и предложить с их стороны соответствующие срочные шаги - сказал Зеленский.

Он отметил, что детали с чем лидеры Европы выйдут из этого саммита озвучить не может, но Президент знает, что именно они обсуждают.

Но, какой будет результат, мы с вами увидим - добавил Зеленский.

Напомним,

Президент Франции Эммануэль Макрон примет в понедельник, 26 февраля, в Париже ряд европейских лидеров и представителей правительств для встречи по Украине.