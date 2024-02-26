"Він знає все, що нам потрібно": Зеленський про зустріч Макрона з європейськими лідерами щодо України

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що президент Франції Еммануель Макрон, який прийме в Парижі низку європейських лідерів і представників урядів для зустрічі щодо України, знає, що потрібно Україні, і тому він збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків. Про це заявив Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, передає УНН.

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Нещодавно на зустрічі в Парижі з президентом Французької Республіки ми обговорювали посилення України і термінові кроки наших партнерів. Передусім європейських партнерів, від яких ми очікуємо допомогу у зв'язку з паузами інших партнерів. І це була пропозиція Емануеля, і його ідея. Він знає все, що нам потрібно. Це була його пропозиція зібрати європейських партнерів для того, щоб пройтися з ними і запропонувати з їх боку відповідні термінові кроки