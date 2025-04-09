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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26702 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Британии высказался об отправке западных войск в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против отправки западных войск в Украину, заявив, что это было бы опасной эскалацией и что солдаты НАТО не должны убивать российских солдат.

Война • 3 мая, 23:20 • 23786 просмотра

Украина и Великобритания начинают сотрудничество в сфере зеленых инноваций в энергетике

Украина и Великобритания запускают 13 инновационных проектов в сфере зеленой энергетики в рамках программы InnovateUkraine, при этом Великобритания предоставляет 16 миллионов фунтов стерлингов для поддержки энергетической независимости Украины и перехода на зеленые технологии.

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В кремле считают комментарии Макрона и Кэмерона по Украине "очень опасными"

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков назвал заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и президента Франции Эммануэля Макрона о возможности нанесения ударов по России и введения западных войск в Украину "опасными" и "эскалацией напряженности" вокруг войны в Украине, что потенциально представляет угрозу для европейской безопасности.

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В G7 говорят, полная конфискация российских активов больше не на столе, ищут альтернативы - FT

Несмотря на настояния Украины, страны G7, по сообщениям, больше не имеют на столе идею полной конфискации замороженных российских активов, вместо этого изучая альтернативные пути получения средств из этих активов для поддержки Украины.

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