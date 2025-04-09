Дэвид Кэмерон

В кремле считают комментарии Макрона и Кэмерона по Украине "очень опасными"

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков назвал заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и президента Франции Эммануэля Макрона о возможности нанесения ударов по России и введения западных войск в Украину "опасными" и "эскалацией напряженности" вокруг войны в Украине, что потенциально представляет угрозу для европейской безопасности.