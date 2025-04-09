Трамп заявил, что поддерживает размещение европейского военного контингента в Украине при условии мирного соглашения. Британия, Швеция и другие страны готовы рассмотреть участие в миротворческих силах, но Франция отказалась.
Оксана Маркарова сообщила о массовых попытках пранкеров связаться с украинскими чиновниками от имени американских чиновников. Посольство использует только проверенные каналы коммуникации и сообщает о таких случаях правоохранителям.
Премьер Британии Кейр Стармер заявил, что страна не находится в состоянии войны с Россией. Это опровержение прозвучало после заявлений российского посла о прямом участии Британии в конфликте.
Олег Кипер обсудил с Майклом Макфолом ситуацию в Одесской области.
Глава Одесской ОВА встретился с итальянскими парламентариями. Обсудили помощь больницам, реконструкцию оросительных систем и восстановление объектов культурного наследия в регионе.
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер встретился с директором ВПП ООН в Украине для обсуждения экспорта зерна и гуманитарной помощи. Из портов Одесской области уже отправлено более 200 тыс. тонн аграрной продукции в рамках инициативы 'Grain from Ukraine'.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном подготовку к предстоящему саммиту НАТО, военную поддержку Украины и дальнейшую реализацию Формулы мира.
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер обсудил с главой Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине Рольфом Холмбо вопросы безопасности на море и на суше, защиты портовой инфраструктуры, улучшения транспортной системы и установки камер видеонаблюдения на автомагистралях.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал прекратить зависимость от российской нефти в ответ на ракетные удары россии по энергетической системе Украины.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон был разыгран людьми, которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время видеосвязи, которую он быстро осознал и прекратил.
Зеленский раскритиковал запрет на использование западного оружия для поражения целей в россии, заявив, что нелогично видеть, как российские террористы убивают украинцев, но не могут ответить, и обвинил россиян в том, что они просто насмехаются над этой ситуацией.
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер обсудил с губернатором турецкой провинции Анкара возможности сотрудничества в экономической, сельскохозяйственной, инновационной, спортивной, образовательной сферах, подписание межрегионального соглашения и организацию отдыха детей военнослужащих и вынужденных переселенцев в Анкаре.
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер обсудил с главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзадзе вопросы безопасности детей, восстановления энергетической инфраструктуры и питьевого водоснабжения на юге Одесской области, а также поблагодарил за всестороннюю поддержку ЮНИСЕФ в сфере образования, здравоохранения и защиты прав детей.
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с эстонской делегацией, чтобы обсудить зерновой коридор, усиление противовоздушной обороны, сотрудничество в сфере диджитализации и ІТ, экономические связи между предприятиями, а также организацию отдыха детей из Одессы в Эстонии.
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с греческими дипломатами, чтобы обсудить помощь внутренне перемещенным лицам, сотрудничество полиции, восстановление энергетической инфраструктуры, а также готовность Греции принять на летнее оздоровление украинских детей, в том числе детей погибших военных и пожарных.
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер провел онлайн-встречу с заместителем губернатора провинции Стамбул, чтобы обсудить сотрудничество в таких сферах, как детское здоровье, медицина, ІТ-технологии, стажировки молодежи, бизнес-миссии и инфраструктурные проекты.
россия угрожает военной эскалацией в Украине, если Запад вмешается на поле боя, отвергая будущие мирные переговоры как "ультиматум".
Учитывая значительные потери противника на Харьковском направлении, которые будут только расти, сдача в плен или переход на сторону Украины является разумной альтернативой для российских военнослужащих, которые там находятся.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал наступление россии в Харьковской области "чрезвычайно опасным моментом" и "неоправданным, незаконным вторжением путина в независимую, суверенную страну".
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предупреждает, что Запад не вынес урока из российского вторжения в Украину и должен быть жестче в отношении авторитарных оппонентов в более жестком мире.
Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН.
Французский посол был вызван в министерство иностранных дел россии из-за воинственных заявлений Парижа и растущей вовлеченности в украинский конфликт, а москва предостерегла от попыток создать "стратегическую неопределенность" для россии.
россия будет воспринимать прибытие самолетов F-16 в Украину как носителей ядерного оружия и целенаправленную провокацию со стороны США и НАТО, независимо от модификации самолета.
россия угрожает нанести удар по британским военным объектам в ответ на заявление министра иностранных дел Великобритании о праве Украины использовать британское оружие для нападения на российскую территорию.
Послы Франции и Великобритании были вызваны в мид россии, причем британского посла, по данным росСМИ, вызвали из-за заявлений Кэмерона о праве Украины наносить удары по российской территории с использованием британского оружия, а французского посла вызвали по неизвестным причинам.
россия проведет учения с применением нестратегического ядерного оружия в ответ на "угрозы Запада".
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против отправки западных войск в Украину, заявив, что это было бы опасной эскалацией и что солдаты НАТО не должны убивать российских солдат.
Украина и Великобритания запускают 13 инновационных проектов в сфере зеленой энергетики в рамках программы InnovateUkraine, при этом Великобритания предоставляет 16 миллионов фунтов стерлингов для поддержки энергетической независимости Украины и перехода на зеленые технологии.
Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков назвал заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и президента Франции Эммануэля Макрона о возможности нанесения ударов по России и введения западных войск в Украину "опасными" и "эскалацией напряженности" вокруг войны в Украине, что потенциально представляет угрозу для европейской безопасности.
Несмотря на настояния Украины, страны G7, по сообщениям, больше не имеют на столе идею полной конфискации замороженных российских активов, вместо этого изучая альтернативные пути получения средств из этих активов для поддержки Украины.