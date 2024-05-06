Из-за "воинственных заявлений" Парижа: в мид рф разъяснили, почему вызвали посла Франции

Посол Франции был вызван в министерство иностранных дел рф якобы в связи с воинственными заявлениями Парижа. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на МИД рф, передает УНН.

Посол Франции был вызван в связи с воинственными заявлениями Парижа, информацией о росте вовлечения страны в конфликт вокруг Украины. москва заявила послу о деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта - пишут росСМИ.

Также в МИДе рф отметили, что попытки Парижа создать заявлениями о возможной отправке контингентов на Украину "стратегическую неопределенность" для России обречены.

Напомним

В рф прибегли к угрозам Великобритании и намекнули на возможные удары по британским военным объектам из-за заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона.