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У рф пригрозили Великій Британії ударами по їх військових обʼєктах: деталі

У рф пригрозили Великій Британії ударами по їх військових обʼєктах: деталі

Київ • УНН

 • 28689 перегляди

росія погрожує завдати удару по британських військових об'єктах у відповідь на заяву міністра закордонних справ Великої Британії про право України використовувати британську зброю для нападу на російську територію.

У рф вдались до погроз Великій Британії і натякнули на можливі удари по британських військових об'єктах через заяву глави МЗС Британії Девіда Кемерона, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Відповіддю на удари Києва по рф із застосуванням британської зброї можуть стати удари по військових об'єктах Великої Британії та за межами України 

- цитують росЗМІ заяви мзс рф.

Додамо

За даними росЗМІ, москва оцінює заяви глави МЗС Британії як "свідчення ескалації та підтвердження зростання залучення до військових дій на боці Києва".

Також у відомстві лаврова заявили, що росія закликала Британію задуматися про катастрофічні наслідки ворожих кроків Лондона та негайно спростувати заяви Кемерона.

Нагадаємо

Послів Франції та Великої Британії викликали у міністерство закордонних справ рф.

За даними росЗМІ, посол Британії був викликаний у мзс рф через висловлювання Кемерона про право України завдавати ударів по території росії із застосуванням британської зброї.

Згодом стало відомо, що послу Британії в мзс рф заявили протест через слова Кемерона про право України атакувати росію.

Раніше

Кемерон минулого тижня відвідав Україну. Під час візиту він заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях на території росії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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