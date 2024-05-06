В рф пригрозили Великобритании ударами по их военным объектам: детали

В рф прибегли к угрозам Великобритании и намекнули на возможные удары по британским военным объектам из-за заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Ответом на удары Киева по рф с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины - цитируют росСМИ заявления мид рф.

Добавим

По данным росСМИ, москва оценивает заявления главы МИД Британии как "свидетельство эскалации и подтверждение роста вовлеченности в военные действия на стороне Киева".

Также в ведомстве лаврова заявили, что россия призвала Британию задуматься о катастрофических последствиях враждебных шагов Лондона и немедленно опровергнуть заявления Кэмерона.

Напомним

Послов Франции и Великобритании вызвали в министерство иностранных дел рф.

По данным росСМИ, посол Британии был вызван в мид рф из-за высказываний Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории россии с применением британского оружия.

Впоследствии стало известно, что послу Британии в мид рф заявили протест из-за слов Кэмерона о праве Украины атаковать россию.

Ранее

Кэмерон на прошлой неделе посетил Украину. Во время визита он заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям на территории россии.