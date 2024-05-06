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Послів Великої Британії та Франції викликали до мзс рф: що відомо

Послів Великої Британії та Франції викликали до мзс рф: що відомо

Київ • УНН

 • 19478 перегляди

Посли Франції та Великої Британії були викликані до мзс росії, причому британського посла, за даними росЗМІ, викликали через заяви Кемерона про право України наносити удари по російській території з використанням британської зброї, а французького посла викликали з невідомих причин.

Послів Франції та Великої Британії викликали у міністерство закордонних справ рф, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, посол Британії був викликаний у мзс рф через висловлювання Кемерона про право України завдавати ударів по території росії із застосуванням британської зброї.

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Відомо, що посол Британії залишив мзс росії, провівши там близько 30 хвилин, з пресою спілкуватися відмовився.

Згодом біля будівлі мзс рф помітили посла Франції. Він теж відмовився спілкуватися із пресою. Тривалість його візиту до мзс рф становила 40 хвилин.

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Що стало причиною виклику чи появи посла Франції у відомстві сергія лаврова росЗМІ не вказують.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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