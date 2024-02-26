Міжнародні партнери недостатньо допомагають Україні – Камерон

На полях штаб-квартири ООН, Девід Камерон, міністр закордонних справ Великої Британії відповів на питання кореспондентки "Голосу Америки". Британський посадовець вважає, що партнери не зробили достатньо, щоб відповісти на виклик російської агресії, - навіть незважаючи на те, що Захід був єдиним у риториці, Україна має недостатньо озброєння, та потребує фінансування.

Про це передає УНН із посиланням на "Голос Америки".

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Камерон підкреслив, що проблема агресивного диктатора є найважливішим викликом, який стоїть перед світом.

На питання, чи зроблено партнерами все, що можна, щоб відповісти на російську агресію, міністр закордонних справ Великої Британії відповів:

Ні, ми не зробили достатньо. - сказав він.

Камерон втім зазначив, що захід був єдиним у риториці.

Ви бачили, якою реакція Європейського Союзу була у 2014 році. У 2022-му країни були цілком єдиними, і майже повністю згуртовані. - зазначив міністр закордонних справ Великої Британії.

Британський дипломат згадав про розширення НАТО, до якого приєдналися Швеція та Фінляндія, та звернув увагу на Німеччину, яка почала надавати зброю Україні.

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Але, за словами посадовця, позитивних змін недостатньо, оскільки Україна не має достатньо снарядів; також Україні потрібно більше фінансування, озброєння, підтримки Сполучених Штатів.

Ми повинні бути вірними тому, що ми сказали, ми кажемо, що підтримуємо Україну, ми віримо в українців. Тоді ми повинні доводити це за допомогою зброї, грошей, дипломатичної, військової та моральної підтримки. - сказав Камерон.

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