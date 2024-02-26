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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международные партнеры недостаточно помогают Украине - Камерон

Международные партнеры недостаточно помогают Украине - Камерон

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 07:39  •  18948 просмотра

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По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, международные партнеры не сделали достаточно для ответа на российскую агрессию против Украины, несмотря на то, что они едины в своей риторике, поскольку Украина все еще не имеет достаточного количества вооружения и финансирования.

На полях штаб-квартиры ООН, Дэвид Камерон, министр иностранных дел Великобритании ответил на вопрос корреспондента "Голоса Америки". Британский чиновник считает, что партнеры не сделали достаточно, чтобы ответить на вызов российской агрессии, - даже несмотря на то, что Запад был единым в риторике, Украина имеет недостаточно вооружения, и нуждается в финансировании.

Об этом передает УНН с ссылкой на "Голос Америки".

Детали

Камерон подчеркнул, что проблема агрессивного диктатора является важнейшим вызовом, который стоит перед миром.

На вопрос, сделано ли партнерами все, что можно, чтобы ответить на российскую агрессию, министр иностранных дел Великобритании ответил:

Нет, мы не сделали достаточно.

- сказал он.

Камерон впрочем отметил, что Запад был единым в риторике.

 Вы видели, какой реакция Европейского Союза была в 2014 году. В 2022-м страны были вполне едины, и почти полностью сплочены.

- отметил министр иностранных дел Великобритании.

Британский дипломат вспомнил о расширении НАТО, к которому присоединились Швеция и Финляндия, и обратил внимание на Германию, которая начала предоставлять оружие Украине.

В Украину прибыл премьер Болгарии Денков26 февраля 2024, 07:33 • 16388 просмотров

Но, по словам чиновника, положительных изменений недостаточно, поскольку Украина не имеет достаточно снарядов; Украине нужно больше финансирования, вооружения, поддержки Соединенных Штатов.

 Мы должны быть верными тому, что мы сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев. Тогда мы должны доказывать это с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки. 

- сказал Камерон.

Напомним,

Правительство Великобритании предоставит Украине 280 миллионов евро стерлингов на закупку и налаживание цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов.

Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico26 февраля 2024, 07:19 • 20037 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаПолитика
golos-amerikiГолос Америки
natoNATO
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
devid-kemeronДэвид Кэмерон
finlyandiyaФинляндия
shvetsiyaШвеция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Міжнародні партнери недостатньо допомагають Україні – Камерон
Cameron: International partners are not helping Ukraine enough
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Международные партнеры недостаточно помогают Украине - Камерон

По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, международные партнеры не сделали достаточно для ответа на российскую агрессию против Украины, несмотря на то, что они едины в своей риторике, поскольку Украина все еще не имеет достаточного количества вооружения и финансирования.

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