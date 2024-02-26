Международные партнеры недостаточно помогают Украине - Камерон
Киев • УНН
По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, международные партнеры не сделали достаточно для ответа на российскую агрессию против Украины, несмотря на то, что они едины в своей риторике, поскольку Украина все еще не имеет достаточного количества вооружения и финансирования.
На полях штаб-квартиры ООН, Дэвид Камерон, министр иностранных дел Великобритании ответил на вопрос корреспондента "Голоса Америки". Британский чиновник считает, что партнеры не сделали достаточно, чтобы ответить на вызов российской агрессии, - даже несмотря на то, что Запад был единым в риторике, Украина имеет недостаточно вооружения, и нуждается в финансировании.
Об этом передает УНН с ссылкой на "Голос Америки".
Детали
Камерон подчеркнул, что проблема агрессивного диктатора является важнейшим вызовом, который стоит перед миром.
На вопрос, сделано ли партнерами все, что можно, чтобы ответить на российскую агрессию, министр иностранных дел Великобритании ответил:
Нет, мы не сделали достаточно.
Камерон впрочем отметил, что Запад был единым в риторике.
Вы видели, какой реакция Европейского Союза была в 2014 году. В 2022-м страны были вполне едины, и почти полностью сплочены.
Британский дипломат вспомнил о расширении НАТО, к которому присоединились Швеция и Финляндия, и обратил внимание на Германию, которая начала предоставлять оружие Украине.
В Украину прибыл премьер Болгарии Денков26 февраля 2024, 07:33 • 16388 просмотров
Но, по словам чиновника, положительных изменений недостаточно, поскольку Украина не имеет достаточно снарядов; Украине нужно больше финансирования, вооружения, поддержки Соединенных Штатов.
Мы должны быть верными тому, что мы сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев. Тогда мы должны доказывать это с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки.
Напомним,
Правительство Великобритании предоставит Украине 280 миллионов евро стерлингов на закупку и налаживание цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов.
Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico26 февраля 2024, 07:19 • 20037 просмотров
Международные партнеры недостаточно помогают Украине - Камерон
По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, международные партнеры не сделали достаточно для ответа на российскую агрессию против Украины, несмотря на то, что они едины в своей риторике, поскольку Украина все еще не имеет достаточного количества вооружения и финансирования.
Индия добилась освобождения части своих граждан из армии рф
Индия добилась освобождения некоторых своих граждан, которые работали на "вспомогательных работах" в российской армии, после обсуждения каждого случая с российскими властями.
В Украину прибыл премьер Болгарии Денков
Премьер-министр Болгарии Николай Денков и его делегация прибыли в Киев с визитом 26 февраля.
Европейские лидеры собираются в Париже на саммит по Украине, но объявлений о новых поставках оружия не ожидается - Politico
Около 20 европейских лидеров встречаются в Париже, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии, но о новых поставках оружия объявлено не будет.
Встреча на украинско-польской границе: в канцелярии Дуды анонсировали консультации в конце марта
В конце марта состоятся консультации по ситуации на украинско-польской границе.
Уничтожение зерна: посол Украины призвал польские власти сделать "все возможное и невозможное", чтобы наказать виновных
В Польше на выходных в четвертый раз высыпали украинскую агропродукцию. Посол Украины призвал местные власти сделать все возможное, чтобы найти и наказать виновных.
Два ангара с зерном поражены ночью ракетными ударами рф в Харьковской области, "шахеды" попали по базе отдыха - ОВА
Два гражданских зернохранилища в селе Песочин Харьковской области были поражены ночью российскими ракетами С-300.
россияне за сутки ранили еще пятерых жителей Донетчины
Еще пятеро мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате обстрелов со стороны российских сил.
Запорожскую область россияне обстреляли более 210 раз, нанесли ракетный удар, есть жертва - ОВА
За минувшие сутки россияне 213 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего 1 человек погиб и 3 получили ранения.
Армия рф ночью нанесла авиаудар по Сумской области, погибли супруги - ОВА
Авиаудар рано утром 26 февраля разрушил один дом и повредил пять других в Юнаковской общине Сумской области, Украина, в результате чего погибли супруги.