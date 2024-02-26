Международные партнеры недостаточно помогают Украине - Камерон

На полях штаб-квартиры ООН, Дэвид Камерон, министр иностранных дел Великобритании ответил на вопрос корреспондента "Голоса Америки". Британский чиновник считает, что партнеры не сделали достаточно, чтобы ответить на вызов российской агрессии, - даже несмотря на то, что Запад был единым в риторике, Украина имеет недостаточно вооружения, и нуждается в финансировании.

Об этом передает УНН с ссылкой на "Голос Америки".

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Камерон подчеркнул, что проблема агрессивного диктатора является важнейшим вызовом, который стоит перед миром.

На вопрос, сделано ли партнерами все, что можно, чтобы ответить на российскую агрессию, министр иностранных дел Великобритании ответил:

Нет, мы не сделали достаточно. - сказал он.

Камерон впрочем отметил, что Запад был единым в риторике.

Вы видели, какой реакция Европейского Союза была в 2014 году. В 2022-м страны были вполне едины, и почти полностью сплочены. - отметил министр иностранных дел Великобритании.

Британский дипломат вспомнил о расширении НАТО, к которому присоединились Швеция и Финляндия, и обратил внимание на Германию, которая начала предоставлять оружие Украине.

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Но, по словам чиновника, положительных изменений недостаточно, поскольку Украина не имеет достаточно снарядов; Украине нужно больше финансирования, вооружения, поддержки Соединенных Штатов.

Мы должны быть верными тому, что мы сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев. Тогда мы должны доказывать это с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки. - сказал Камерон.

Напомним,

Правительство Великобритании предоставит Украине 280 миллионов евро стерлингов на закупку и налаживание цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов.

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