В Украину прибыл премьер Болгарии Денков
Киев • УНН
Премьер-министр Болгарии Николай Денков и его делегация прибыли в Киев с визитом 26 февраля.
В понедельник, 26 февраля, с визитом в Киев прибыл премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе со своей делегацией. Об этом сообщает болгарское издание БНТ, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, премьер-министр Болгарии приехал в Киев на поезде.
С ним в украинскую столицу также прибыли министры юстиции, окружающей среды и энергетики - Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел - Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также начальник обороны адмирал Эмил Ефтимов.
Цель визита чиновников из Болгарии пока не сообщается.
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В Украину прибыл премьер Болгарии Денков
Премьер-министр Болгарии Николай Денков и его делегация прибыли в Киев с визитом 26 февраля.
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