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В Украину прибыл премьер Болгарии Денков

В Украину прибыл премьер Болгарии Денков

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 07:33  •  16420 просмотра

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Премьер-министр Болгарии Николай Денков и его делегация прибыли в Киев с визитом 26 февраля.

В понедельник, 26 февраля, с визитом в Киев прибыл премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе со своей делегацией. Об этом сообщает болгарское издание БНТ, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, премьер-министр Болгарии приехал в Киев на поезде.

С ним в украинскую столицу также прибыли министры юстиции, окружающей среды и энергетики - Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел - Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также начальник обороны адмирал Эмил Ефтимов.

Цель визита чиновников из Болгарии пока не сообщается.

Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине20 февраля 2024, 09:33 • 29863 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ПолитикаКиев
До України прибув прем'єр Болгарії Денков
Bulgarian Prime Minister Denkov arrives in Ukraine
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В Украину прибыл премьер Болгарии Денков

Премьер-министр Болгарии Николай Денков и его делегация прибыли в Киев с визитом 26 февраля.

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