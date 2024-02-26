В Украину прибыл премьер Болгарии Денков

В понедельник, 26 февраля, с визитом в Киев прибыл премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе со своей делегацией. Об этом сообщает болгарское издание БНТ, пишет УНН.

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Как отмечается, премьер-министр Болгарии приехал в Киев на поезде.

С ним в украинскую столицу также прибыли министры юстиции, окружающей среды и энергетики - Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел - Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также начальник обороны адмирал Эмил Ефтимов.

Цель визита чиновников из Болгарии пока не сообщается.

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