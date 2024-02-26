До України прибув прем'єр Болгарії Денков
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков та його делегація прибули до Києва з візитом 26 лютого.
У понеділок, 26 лютого, з візитом до Києва прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із своєю делегацією. Про це повідомляє болгарське видання БНТ, пише УНН.
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Як зазначається, прем'єр-міністр Болгарії приїхав в Київ поїздом.
З ним в українську столицю також прибули міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони і закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також начальник оборони адмірал Еміл Ефтімов.
Мета візиту чиновників з Болгарії поки не повідомляється.
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