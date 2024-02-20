Болгарія зволікає з обіцяною військовою допомогою Україні
Київ • УНН
Болгарія затримує поставку 100 бронетранспортерів в Україну через те, що просить НАТО покрити транспортні витрати.
Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для української армії, оскільки Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати. Про це пише Euractiv та передає УНН.
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Рішення про передачу 100 бронетранспортерів для української армії було прийнято в парламенті більше трьох місяців тому, - Міністерство внутрішніх справ Болгарії та Міністерство оборони України підписали угоду про їх поставку. Але болгарське оборонне відомство також звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати, повідомили Euractiv Болгарія депутати від правлячої більшості в Софії.
Болгарія може багато допомогти Україні, але це затримується через те, що адміністрація Міністерства оборони працює не оптимально
За словами парламентаря, Болгарія може допомогти, але наразі це не відбувається в необхідному темпі.
Я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТРів з Софії до Русе (місто на річці Дунай на північному сході Болгарії)
Раніше у ЗМІ Болгарії повідомляли, що 100 бронетранспортерів, які Болгарія безоплатно надала Україні за рішенням Народних зборів (парламент), уже їдуть в Україну.
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