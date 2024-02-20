Болгарія зволікає з обіцяною військовою допомогою Україні

ukenru
19:41 • 37220 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 86955 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111428 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113587 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227685 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155050 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145641 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132132 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121638 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124122 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129927 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134234 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109972 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51670 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227685 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384308 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439758 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448197 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357671 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111428 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129927 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124122 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98248 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107601 перегляди
Актуальне
Болгарія зволікає з обіцяною військовою допомогою Україні

Болгарія зволікає з обіцяною військовою допомогою Україні

Київ • УНН

 • 32028 перегляди

Болгарія затримує поставку 100 бронетранспортерів в Україну через те, що просить НАТО покрити транспортні витрати.

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для української армії, оскільки Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати. Про це пише Euractiv та передає УНН.

Деталі

Рішення про передачу 100 бронетранспортерів для української армії було прийнято в парламенті більше трьох місяців тому, - Міністерство внутрішніх справ Болгарії та Міністерство оборони України підписали угоду про їх поставку. Але болгарське оборонне відомство також звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати, повідомили Euractiv Болгарія депутати від правлячої більшості в Софії.

Болгарія може багато допомогти Україні, але це затримується через те, що адміністрація Міністерства оборони працює не оптимально

- заявив у понеділок депутат Івайло Мірчев з правлячої коаліції "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія".

За словами парламентаря, Болгарія може допомогти, але наразі це не відбувається в необхідному темпі.

Я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТРів з Софії до Русе (місто на річці Дунай на північному сході Болгарії)

- резюмував Мірчев.

Раніше у ЗМІ Болгарії повідомляли, що 100 бронетранспортерів, які Болгарія безоплатно надала Україні за рішенням Народних зборів (парламент), уже їдуть в Україну.

Нагадаємо

Болгарія передасть Україні всі дані щодо порушення деякими компаніями режиму ліцензування, запровадженого українською стороною на експорт зерна.

Сенат США затвердив понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, яка, за словами президента Зеленського, дозволить рятувати життя людей від російського терору.

Шмигаль вказав на потребу у ракетах і розраховує на новий пакет допомоги від США20.02.24, 11:15 • 29619 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітика
senat-spoluchenykh-shtativ-amerykyСенат Сполучених Штатів Америки
natoNATO
dunaiДунай
bolhariiaБолгарія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63