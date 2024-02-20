Болгарія зволікає з обіцяною військовою допомогою Україні

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для української армії, оскільки Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати. Про це пише Euractiv та передає УНН.

Деталі

Рішення про передачу 100 бронетранспортерів для української армії було прийнято в парламенті більше трьох місяців тому, - Міністерство внутрішніх справ Болгарії та Міністерство оборони України підписали угоду про їх поставку. Але болгарське оборонне відомство також звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати, повідомили Euractiv Болгарія депутати від правлячої більшості в Софії.

Болгарія може багато допомогти Україні, але це затримується через те, що адміністрація Міністерства оборони працює не оптимально

За словами парламентаря, Болгарія може допомогти, але наразі це не відбувається в необхідному темпі.

Я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТРів з Софії до Русе (місто на річці Дунай на північному сході Болгарії)