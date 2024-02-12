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Болгарія та Україна домовились про посилений контроль за експортом зернових

Болгарія та Україна домовились про посилений контроль за експортом зернових

Київ • УНН

 • 63879 перегляди

Болгарія передасть Україні всі дані про компанії, які порушили режим ліцензування, запровадженого українською стороною на експорт насіння соняшнику, ріпаку, кукурудзи та пшениці.

Болгарія передасть Україні всі дані щодо порушення деякими компаніями режиму ліцензування, запровадженого українською стороною на експорт зерна. Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства та продовольства Болгарії, пише УНН.

Деталі

Міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Кіріл Ватев провів онлайн-зустріч з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.

За його словами, Софія передасть дані про порушення компаніями ліцензійного режиму, запровадженого українською стороною для експорту насіння соняшнику, ріпаку, кукурудзи та пшениці.

Міністр Ватєв (Очільник Мінсільгоспу Болгарії - ред.) повідомив, що назви компаній, які порушили режим ліцензування, будуть офіційно надіслані в Україну. Міністр Сольський нагадав, що згідно з рішенням українського уряду, компанії, які здійснюють перерваний транзит, втратять право на експорт протягом шести місяців

- резюмували у відомстві.

Водночас міністр Ватєв нагадав про свою реакцію на рішення українського уряду та оголошення на сайті Міністерства економіки України про пом'якшення режиму ліцензування. 

Він наголосив, що Міністерство сільського господарства та продовольства Болгарії захищає інтереси болгарських фермерів.

У 2023 році посилилась тенденція збільшення експорту насіння зернових та олійних культур, виробленого в Україні – Інститут аграрної економіки12.02.24, 10:13 • 32968 переглядiв

Доповнення

Окрім того, сторони обговорили оперативні дані щодо експорту зернових, сухого молока, меду та соняшникової олії з України.

Міністр Ватєв наголосив, що Болгарія максимально сприяє транзиту української продукції та додав, що режим ліцензування працює дуже добре і не повинен змінюватися.

Міністр Ватєв і міністр Сольський одностайні в тому, що обмін даними про торгівлю сільськогосподарською продукцією має продовжуватися, і домовилися про дату наступної чергової зустрічі

- підсумували в Мінсільгоспі Болгарії.

Нагадаємо

Низка східних держав Європейського Союзу вимагають від ЄС запровадити ввізні мита на українське зерно, посилаючись на "недобросовісну конкуренцію", повідомило в понеділок міністерство сільського господарства Угорщини.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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