Східні країни ЄС вимагають ввізних мит на українське зерно - Reuters
Київ • УНН
Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини зажадали від ЄС запровадити ввізні мита на українське зерно
Низка східних держав Європейського Союзу вимагають від ЄС запровадити ввізні мита на українське зерно, посилаючись на "недобросовісну конкуренцію", повідомило в понеділок міністерство сільського господарства Угорщини, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністерство, як зазначено, повідомило, що "міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини надіслали лист до Європейської комісії з проханням вжити заходів, заявивши, що дешевша сільськогосподарська продукція з України з'їдає їхні експортні ринки".
П'ять країн, які підписали угоду, як повідомляється, входять до числа шести держав-членів ЄС, які виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм необхідно, що є ключем до європейської продовольчої безпеки і стратегічного суверенітету ЄС, заявили міністри.
"Ось чому Брюсселю необхідно вжити заходів, які захищають ринки держав-членів, що межують з Україною, і водночас допомагають їм повністю використати свій експортний потенціал", - ідеться в листі, як зазначено, підписаному міністрами, зокрема міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.
"Одним із таких (заходів) могло б стати введення ввізних мит на найчутливішу сільськогосподарську продукцію", - сказано в листі.
За словами міністрів, великі розміри українських ферм роблять експорт зерна з країни дешевшим, що виштовхує фермерів ЄС з їхніх традиційних експортних ринків.
За їхніми словами, фермери в Болгарії, Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині "зазнали значних збитків" після того, як торік ЄС призупинив дію квот і митних зборів на імпорт зерна з України.
Міністри також закликають Європейську комісію, виконавчу владу блоку, вивчити у звіті, "чи українські виробничі інструкції відповідають стандартам ЄС".
Скарги були адресовані єврокомісару з торгівлі Валдісу Домбровскісу та єврокомісару з сільського господарства Янушу Войцеховському, зазначає видання.
Доповнення
Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про обмеження на імпорт українського зерна у вересні минулого року після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт зерна до п'ятьох сусідів України у ЄС.
Усі три заборони застосовуються тільки до внутрішнього імпорту і не впливають на транзит на наступні ринки.