Східні країни ЄС вимагають ввізних мит на українське зерно - Reuters

ukenru
29 березня, 17:57 • 135327 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 166245 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 154312 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 192052 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 165782 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 146988 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 154288 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149375 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 415026 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173003 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 73666 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 77763 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 82635 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 81614 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 63051 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 265638 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 415017 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 465594 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 471863 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 379270 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 35305 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 166245 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 139762 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 133419 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 106933 перегляди
Актуальне
Східні країни ЄС вимагають ввізних мит на українське зерно - Reuters

Східні країни ЄС вимагають ввізних мит на українське зерно - Reuters

Київ • УНН

 • 28266 перегляди

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини зажадали від ЄС запровадити ввізні мита на українське зерно

Низка східних держав Європейського Союзу вимагають від ЄС запровадити ввізні мита на українське зерно, посилаючись на "недобросовісну конкуренцію", повідомило в понеділок міністерство сільського господарства Угорщини, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство, як зазначено, повідомило, що "міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини надіслали лист до Європейської комісії з проханням вжити заходів, заявивши, що дешевша сільськогосподарська продукція з України з'їдає їхні експортні ринки".

П'ять країн, які підписали угоду, як повідомляється, входять до числа шести держав-членів ЄС, які виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм необхідно, що є ключем до європейської продовольчої безпеки і стратегічного суверенітету ЄС, заявили міністри.

"Ось чому Брюсселю необхідно вжити заходів, які захищають ринки держав-членів, що межують з Україною, і водночас допомагають їм повністю використати свій експортний потенціал", - ідеться в листі, як зазначено, підписаному міністрами, зокрема міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.

"Одним із таких (заходів) могло б стати введення ввізних мит на найчутливішу сільськогосподарську продукцію", - сказано в листі.

За словами міністрів, великі розміри українських ферм роблять експорт зерна з країни дешевшим, що виштовхує фермерів ЄС з їхніх традиційних експортних ринків.

За їхніми словами, фермери в Болгарії, Польщі, Угорщині, Румунії та Словаччині "зазнали значних збитків" після того, як торік ЄС призупинив дію квот і митних зборів на імпорт зерна з України.

Міністри також закликають Європейську комісію, виконавчу владу блоку, вивчити у звіті, "чи українські виробничі інструкції відповідають стандартам ЄС".

Скарги були адресовані єврокомісару з торгівлі Валдісу Домбровскісу та єврокомісару з сільського господарства Янушу Войцеховському, зазначає видання.

Доповнення

Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про обмеження на імпорт українського зерна у вересні минулого року після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт зерна до п'ятьох сусідів України у ЄС.

Усі три заборони застосовуються тільки до внутрішнього імпорту і не впливають на транзит на наступні ринки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70