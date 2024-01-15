Восточные страны ЕС требуют ввозных пошлин на украинское зерно - Reuters
Киев • УНН
Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии потребовали от ЕС ввести импортные пошлины на украинское зерно
Ряд восточных государств Европейского Союза требуют от ЕС ввести импортные пошлины на украинское зерно, ссылаясь на "недобросовестную конкуренцию", сообщило в понедельник министерство сельского хозяйства Венгрии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство, как указано, сообщило, что "министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили письмо в Европейскую комиссию с просьбой принять меры, заявив, что более дешевая сельскохозяйственная продукция из Украины съедает их экспортные рынки".
Пять стран, подписавших соглашение, как сообщается, входят в число шести государств-членов ЕС, которые производят значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им необходимо, что является ключом к европейской продовольственной безопасности и стратегическому суверенитету ЕС, заявили министры.
"Вот почему Брюсселю необходимо принять меры, которые защищают рынки государств-членов, граничащих с Украиной, и одновременно помогают им полностью использовать свой экспортный потенциал", - говорится в письме, как указано, подписанном министрами, в том числе министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем.
"Одной из таких (мер) могло бы стать введение импортных пошлин на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", - сказано в письме.
По словам министров, большие размеры украинских ферм делают экспорт зерна из страны более дешевым, что выталкивает фермеров ЕС с их традиционных экспортных рынков.
По их словам, фермеры в Болгарии, Польше, Венгрии, Румынии и Словакии "понесли значительный ущерб" после того, как в прошлом году ЕС приостановил действие квот и таможенных пошлин на импорт зерна из Украины.
Министры также призывают Европейскую комиссию, исполнительную власть блока, изучить в отчете, "соответствуют ли производственные руководящие принципы Украины стандартам ЕС".
Жалобы были адресованы еврокомиссару по торговле Валдису Домбровскису и еврокомиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому, отмечает издание.
Дополнение
Польша, Словакия и Венгрия объявили об ограничениях на импорт украинского зерна в сентябре прошлого года после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет на импорт зерна в пять соседей Украины по ЕС.
Все три запрета применяются только к внутреннему импорту и не влияют на транзит на последующие рынки.
Восточные страны ЕС требуют ввозных пошлин на украинское зерно - Reuters
Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии потребовали от ЕС ввести импортные пошлины на украинское зерно.
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