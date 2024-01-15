Восточные страны ЕС требуют ввозных пошлин на украинское зерно - Reuters

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
  •  66167 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  102043 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
  •  110694 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
  •  118696 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  117454 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
  •  117064 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  170306 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  240497 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  239262 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215299 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  205948 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187003 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157278 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133027 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142623 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vostochnie-strani-yes-trebuyut-vvoznikh-poshlin-na-ukrainskoe-zerno-reuters

Восточные страны ЕС требуют ввозных пошлин на украинское зерно - Reuters

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 15:05  •  5423 просмотра

Read in English

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии потребовали от ЕС ввести импортные пошлины на украинское зерно

Ряд восточных государств Европейского Союза требуют от ЕС ввести импортные пошлины на украинское зерно, ссылаясь на "недобросовестную конкуренцию", сообщило в понедельник министерство сельского хозяйства Венгрии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство, как указано, сообщило, что "министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили письмо в Европейскую комиссию с просьбой принять меры, заявив, что более дешевая сельскохозяйственная продукция из Украины съедает их экспортные рынки".

Пять стран, подписавших соглашение, как сообщается, входят в число шести государств-членов ЕС, которые производят значительно больше пшеницы и кукурузы, чем им необходимо, что является ключом к европейской продовольственной безопасности и стратегическому суверенитету ЕС, заявили министры.

"Вот почему Брюсселю необходимо принять меры, которые защищают рынки государств-членов, граничащих с Украиной, и одновременно помогают им полностью использовать свой экспортный потенциал", - говорится в письме, как указано, подписанном министрами, в том числе министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем.

"Одной из таких (мер) могло бы стать введение импортных пошлин на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", - сказано в письме.

По словам министров, большие размеры украинских ферм делают экспорт зерна из страны более дешевым, что выталкивает фермеров ЕС с их традиционных экспортных рынков.

По их словам, фермеры в Болгарии, Польше, Венгрии, Румынии и Словакии "понесли значительный ущерб" после того, как в прошлом году ЕС приостановил действие квот и таможенных пошлин на импорт зерна из Украины.

Министры также призывают Европейскую комиссию, исполнительную власть блока, изучить в отчете, "соответствуют ли производственные руководящие принципы Украины стандартам ЕС".

Жалобы были адресованы еврокомиссару по торговле Валдису Домбровскису и еврокомиссару по сельскому хозяйству Янушу Войцеховскому, отмечает издание.

Дополнение

Польша, Словакия и Венгрия объявили об ограничениях на импорт украинского зерна в сентябре прошлого года после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет на импорт зерна в пять соседей Украины по ЕС.

Все три запрета применяются только к внутреннему импорту и не влияют на транзит на последующие рынки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Східні країни ЄС вимагають ввізних мит на українське зерно - Reuters
Eastern EU countries demand import duties on Ukrainian grain - Reuters
Новости по теме

Восточные страны ЕС требуют ввозных пошлин на украинское зерно - Reuters

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии потребовали от ЕС ввести импортные пошлины на украинское зерно.

Экономика •   •  5423 просмотра
Восточные страны ЕС требуют ввозных пошлин на украинское зерно - Reuters

Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего президента США - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что независимо от партийной принадлежности следующего президента США, Украина выиграет, поскольку помощь Украине соответствует стратегическим интересам США.

Политика •   •  6536 просмотра
Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего президента США - Кулеба

Лауреату Нобелевской премии мира из Ирана вынесли пятый приговор за три года

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади получила свой пятый приговор с 2021 года в Иране за "антигосударственную пропаганду". Правозащитница, известная своими выступлениями против обязательного ношения хиджаба и смертной казни.

Политика •   •  6675 просмотра
Лауреату Нобелевской премии мира из Ирана вынесли пятый приговор за три года

Наркодельцы и мошенники: будут судить участников подразделений преступной организации "Двадцатовские"

Обвинительный акт в отношении 14 членов преступной организации "Двадцатка" направлен в суд. Подразделения организации, которая занималась торговлей наркотиками и мошенничеством, возглавляли двое братьев из Кривого Рога.

Криминал и ЧП •   •  5643 просмотра
Наркодельцы и мошенники: будут судить участников подразделений преступной организации "Двадцатовские"

Украина и Польша уже должны начать думать об альянсе в рамках ЕС - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Украине и Польше рассмотреть возможность создания альянса в рамках Европейского Союза, утверждая, что сотрудничество сделает обе страны сильнее. Он отметил необходимость решения двусторонних вопросов на пути к членству в ЕС.

Политика •   •  9825 просмотра
Украина и Польша уже должны начать думать об альянсе в рамках ЕС - Кулеба

Суд обязал УПЦ МП вернуть в собственность государства дворец Терещенко на Житомирщине

МКИП выступило третьей стороной во время этого процесса, ведь последовательно борется за возвращение в собственность государства украинского исторического наследия.

Политика •   •  9737 просмотра
Суд обязал УПЦ МП вернуть в собственность государства дворец Терещенко на Житомирщине

Курировал псевдореферендум рф на Херсонщине: "смотрящему" от партии путина сообщили о подозрении

Председателю Центрального исполнительного комитета "единой россии" Александру Сидякину сообщено о подозрении в причастности к агрессии против Украины. Его обвиняют в координации фальшивого референдума с целью аннексии россией Херсонской области.

Война •   •  11170 просмотра
Курировал псевдореферендум рф на Херсонщине: "смотрящему" от партии путина сообщили о подозрении

Нанесли ущерб в более 36 млн грн: экс-чиновников будут судить за незаконную передачу в частную собственность земель Минобороны

В Украине будут судить бывших должностных лиц за незаконную передачу земель министерства обороны, что нанесло ущерб на сумму более 36 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  7608 просмотра
Нанесли ущерб в более 36 млн грн: экс-чиновников будут судить за незаконную передачу в частную собственность земель Минобороны

Apple прибегла к редкой скидке на iPhone 15 в Китае на фоне усиления конкуренции

На фоне обострившейся конкуренции компания Apple снизила цены на iPhone в Китае до 500 юаней ($70). Этот шаг последовал за падением продаж на 30% в первую неделю 2024 года и усилением ограничений на использование устройств Apple из-за проблем с безопасностью.

Новости Мира •   •  7728 просмотра
Apple прибегла к редкой скидке на iPhone 15 в Китае на фоне усиления конкуренции

Завершили презентацию всех пунктов Формулы мира: Ермак рассказал о результатах встречи советников в Давосе

По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина, сопредседатели четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики, согласовали совместное пресс-коммюнике.

Политика •   •  10512 просмотра
Завершили презентацию всех пунктов Формулы мира: Ермак рассказал о результатах встречи советников в Давосе