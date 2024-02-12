У 2023 році посилилась тенденція збільшення експорту насіння зернових та олійних культур, виробленого в Україні – Інститут аграрної економіки

Національне насінництво коштом гібридного насіння національної та іноземної селекції, виробленого в Україні, нарощує експорт насіння зернових та олійних культур. За 2023 рік його обсяг у 1,5 раза перевищив відповідний показник попереднього року у 77,2 млн дол. США і становив 119,5 млн дол. США. Про це поінформував завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", д.е.н. Олександр Захарчук, пише УНН.

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За його словами, у структурі українського експорту насіння зернових та олійних культур традиційно домінує кукурудза, яка займає у ньому 97,4 %.

При цьому другий воєнний рік поспіль обсяги експорту насіння гібридної кукурудзи перевищують обсяги його імпорту, наголосив Олександр Захарчук. За 2023 рік з України вивезено 42,5 тис. т насіння вітчизняної та іноземної селекції, що є найвищим результатом за роки незалежності Україні. При цьому постачання з-за кордону склали лише 5,9 тис. т, тобто у 7,2 раза менше від вивезеного. Це найменший показник ввозу в Україну цього виду агропродукції за останні 15 років.

Зменшення ввозу насіння іноземної селекції з-за кордону, пов’язано з можливістю виробляти кондиційне гібридне насіння іноземної селекції в межах нашої держави, а також через зменшення споживання насіння, пов’язане зі скороченням площ товарних посівів внаслідок воєнних дій, та ввозом лише батьківських та материнських ліній гібридів з подальшим розмноженням на насіннєвих полях вже в Україні.

За 2023 рік на закордонні ринки продано насіння гібридної кукурудзи національної та іноземної селекції на суму 116,4 млн дол. США.

При цьому експорт насіння гібридної кукурудзи у вартісному виразі збільшився більш як в 1,5 раза. Якщо у 2022 році експортували 32,2 тис. т на суму 77,6 млн дол. США, то у 2023 році – 42,5 тис. т на суму 116,4 млн дол. США.Основним імпортером насіннєвої кукурудзи українського виробництва є Франція, яка за 2023 рік закупила 11 тис. т цього виду агропродукції митною вартістю 32 млн дол. США.

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Також значні постачання насіннєвої кукурудзи Україна здійснила до інших країн Євросоюзу – Угорщини – 9,1 тис. т (26,9 млн дол. США), Австрії – 7,3 тис. т (19,9 млн дол. США), Румунії – 6,7 тис. т (21,9 млн дол. США), а також до Молдови – 1,1 тис. т. (1,7 млн дол. США).

Постачання до ЄС зросли більш ніж у 30 разів порівняно з довоєнним 2021 роком і перевищили його показник більше ніж на 110,0 млн дол. США.Крім кукурудзи, на закордонні ринки було експортовано 136 т насіння проса, 210 т насіння жита, 331 т насіння соняшнику, 893 т сої. Зазначені культури додатково принесли державі близько 3,1 млн дол. США виторг від їх реалізації, що відповідає показнику 2022 року.

За 2023 рік експорт збільшився коштом додаткових можливостей розвитку вітчизняного насінництва у воєнний період. З одного боку, це пов’язано з втратою частини логістичних каналів постачання насіння з-за кордону через широкомасштабне вторгнення рф на територію нашої держави, а з іншого – зі збільшенням виробництва на власних потужностях вітчизняних насіннєвих заводів, у тому числі й великих іноземних компаній в Україні. Також, безумовно, визнання Європарламентом у 2020 році української системи сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС дозволило Україні вже третій рік поспіль нарощувати експорт гібридного насіння національної та іноземної селекції виробленого в Україні, в першу чергу до країн Євросоюзу, - підсумував Олександр Захарчук.

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