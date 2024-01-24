Шмигаль закликав уряд Словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт української аграрної продукції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав словацький уряд зняти односторонні обмеження на імпорт української аграрної продукції. Про це він сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі із словацьким колегою Робертом Фіцо, передає кореспондент УНН.

"В аграрній галузі наголосив прем’єру Фіцо на тому, що односторонні заборони на імпорт української аграрної продукції є не прагматичним, не потрібним інструментом. Наш уряд запровадив процедуру верифікації та погодження експорту окремих сільськогосподарських груп товарів до низки держав-членів ЄС, в тому числі до Словаччини…Тепер ми очікуємо кроків у відповідь, тому закликав уряд Словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт", - сказав Шмигаль.

Прем'єр України зазначив, що у транспортній сфері дуже важливо не допускати сценаріїв блокування кордону, пунктів пропуску.

"Розраховуємо на підтримку Словаччини, Словацького уряду у питанні продовження транспортного безвізу", - розповів Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль та прем’єр Словаччини підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини.