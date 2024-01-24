Шмыгаль призвал правительство Словакии снять односторонние ограничения на импорт украинской аграрной продукции
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой отменить односторонние запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал словацкое правительство снять односторонние ограничения на импорт украинской аграрной продукции. Об этом он сказал во время брифинга по итогам встречи со словацким коллегой Робертом Фицо, передает корреспондент УНН.
"В аграрной отрасли отметил премьеру Фицо на том, что односторонние запреты на импорт украинской аграрной продукции является не прагматичным, не нужным инструментом. Наше правительство ввело процедуру верификации и согласования экспорта отдельных сельскохозяйственных групп товаров в ряд государств-членов ЕС, в том числе в Словакию...Теперь мы ожидаем ответных шагов, поэтому призвал правительство Словакии снять односторонние ограничения на импорт", - сказал Шмыгаль.
Премьер Украины отметил, что в транспортной сфере очень важно не допускать сценариев блокирования границы, пунктов пропуска.
"Рассчитываем на поддержку Словакии, Словацкого правительства в вопросе продолжения транспортного безвиза", - рассказал Шмыгаль.
Дополнение
Шмыгаль и премьер Словакии подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения.
Шмыгаль призвал правительство Словакии снять односторонние ограничения на импорт украинской аграрной продукции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Словакии с просьбой отменить односторонние запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
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