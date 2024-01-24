Шмигаль та прем’єр Словаччини підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та його словацький колега Роберт Фіцо підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини. Зокрема, цією заявою відзначили тверду та послідовну підтримку Словаччиною європейської інтеграції України та висловили підтримку Формули миру Президента Володимира Зеленського. Про це повідомив Шмигаль, передає УНН.

"За підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо підписали спільну заяву, яка посилить наші двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що зокрема, цією заявою:

• підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

• відзначили тверду та послідовну підтримку Словацької Республіки європейської інтеграції України.

• висловили підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

• наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення Віце-прем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

• підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України.

• відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

• підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС, не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу, готова співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. А словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.