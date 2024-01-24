50 млрд євро від ЄС, європрагнення України і купівля зброї у словацьких компаній: Шмигаль заявив про згоду з Фіцо з низки питань
Київ • УНН
Словаччина пообіцяла підтримати європейську інтеграцію України та програму, яка передбачає 50 мільярдів євро Україні від ЄС. Країна також дозволить Україні купувати зброю та обладнання у словацьких компаній.
Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС, не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу, готова співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. А словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками переговорів в Ужгороді у середу зі словацьким колегою, пише УНН.
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Зі слів очільника українського уряду, "уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу". "Будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів", - зазначив він.
Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу. Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України
Як повідомив Шмигаль, "Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн".
"Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи", - підсумував Прем'єр.
Україна збирається сформувати зі Словаччиною політику "нового прагматизму", попри розбіжності - Шмигаль24.01.24, 12:26 • 23882 перегляди