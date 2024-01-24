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50 млрд евро от ЕС, евростремления Украины и покупка оружия у словацких компаний: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов

50 млрд евро от ЕС, евростремления Украины и покупка оружия у словацких компаний: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 11:39  •  17440 просмотра

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Словакия пообещала поддержать европейскую интеграцию Украины и программу, которая предусматривает 50 миллиардов евро Украине от ЕС. Страна также позволит Украине покупать оружие и оборудование у словацких компаний.

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС, не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, готова сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей. А словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров в Ужгороде в среду со словацким коллегой, пишет УНН.

Только что завершили встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности

- написал Шмыгаль в Telegram.

По словам главы украинского правительства, "правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса". "Будем сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей", - отметил он.

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза. Премьер Фицо заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины

- указал Шмыгаль.

Как сообщил Шмыгаль, "Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран".

"Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена", - подытожил Премьер.

Украина собирается сформировать со Словакией политику "нового прагматизма", несмотря на разногласия - Шмыгаль24 январь 2024, 10:26 • 18541 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
50 млрд євро від ЄС, європрагнення України і купівля зброї у словацьких компаній: Шмигаль заявив про згоду з Фіцо з низки питань
50 billion euros from the EU, Ukraine's European aspirations, and the purchase of weapons from Slovak companies: Shmyhal said he agreed with Fico on a number of issues
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50 млрд евро от ЕС, евростремления Украины и покупка оружия у словацких компаний: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов

Словакия пообещала поддержать европейскую интеграцию Украины и программу, которая предусматривает 50 миллиардов евро Украине от ЕС. Страна также позволит Украине покупать оружие и оборудование у словацких компаний.

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50 млрд евро от ЕС, евростремления Украины и покупка оружия у словацких компаний: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов

Латвия передаст Украине 14 автомобилей, конфискованных у пьяных латвийцев

Латвия передает Украине 14 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, стоимостью 68 тысяч евро. Это является частью усилий по поддержке украинского общества в условиях продолжающихся военных действий.

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Латвия передаст Украине 14 автомобилей, конфискованных у пьяных латвийцев

В январе в Украине погибло еще двое белорусских добровольцев

Еще двое белорусских добровольцев погибли в Украине в январе, защищая страну от российских оккупантов. Таким образом, общее количество жертв белорусских добровольцев против российской агрессии с начала войны составляет по меньшей мере 38 человек.

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В январе в Украине погибло еще двое белорусских добровольцев

В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф

Власти Нидерландов арестовали трех человек, связанных с международной контрабандной сетью, которых обвиняют в нарушении европейских санкций против россии. Группу, в которую входили администраторы зарегистрированной в Нидерландах компании, подозревают в экспорте в россию технологий и лабораторного оборудования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

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В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф

Армия рф обстреляла больницу в Херсоне, ранены два медика и местная женщина - ОВА

Как сообщается, российские войска обстреляли больницу в Херсоне, ранив двух медиков и 60-летнюю женщину.

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Механическое и лазерное затирание: Рувин рассказал, как россияне пытаются скрыть маркировку на компонентах беспилотников, которыми атакуют Украину

По словам Александра Рувина, директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, россияне используют механическое и лазерное стирание для сокрытия маркировки на компонентах беспилотников, что затрудняет идентификацию страны-производителя.

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Механическое и лазерное затирание: Рувин рассказал, как россияне пытаются скрыть маркировку на компонентах беспилотников, которыми атакуют Украину

Омбудсмен Лубинец заявил, что выясняет все детали происшествия с падением российского Ил-76 под белгородом

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выясняет детали относительно падения российского военного самолета Ил-76. Лубинец призвал доверять официальным источникам и предостерег от использования рф дезинформации.

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Омбудсмен Лубинец заявил, что выясняет все детали происшествия с падением российского Ил-76 под белгородом

На оккупированной Донетчине среди российских войск заметили наемников из Малайзии - Центр нацсопротивления

В составе российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области находятся малайзийские наемники, сообщает Центр национального сопротивления.

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На оккупированной Донетчине среди российских войск заметили наемников из Малайзии - Центр нацсопротивления

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Компания Tesla планирует начать производство нового, более доступного электромобиля под кодовым названием "Redwood" в середине 2025 года. Потенциально он будет стоить около 25 000 долларов и будет ориентирован на более широкий рынок.

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Tesla планирует выпустить новый и дешевый электромобиль под названием "Redwood" в 2025 году

Госдума рф приняла законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии россии

Госдума россии приняла в первом чтении законопроект, позволяющий конфисковывать имущество у тех, кто распространяет "ложную" информацию о российских вооруженных силах. Законопроект может быть рассмотрен во втором чтении на следующей неделе.

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Госдума рф приняла законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии россии