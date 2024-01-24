50 млрд евро от ЕС, евростремления Украины и покупка оружия у словацких компаний: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС, не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса, готова сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей. А словацкий премьер-министр Роберт Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров в Ужгороде в среду со словацким коллегой, пишет УНН.

Только что завершили встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности - написал Шмыгаль в Telegram.

По словам главы украинского правительства, "правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса". "Будем сотрудничать в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей", - отметил он.

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза. Премьер Фицо заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины - указал Шмыгаль.

Как сообщил Шмыгаль, "Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран".

"Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена", - подытожил Премьер.

Украина собирается сформировать со Словакией политику "нового прагматизма", несмотря на разногласия - Шмыгаль