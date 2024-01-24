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Україна збирається сформувати зі Словаччиною політику "нового прагматизму", попри розбіжності - Шмигаль

Україна збирається сформувати зі Словаччиною політику "нового прагматизму", попри розбіжності - Шмигаль

Київ • УНН

 • 23882 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про плани сприяти "новому прагматизму" у відносинах України зі Словаччиною, попри існуючі розбіжності. Заява прозвучала під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Уряд України збирається сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", попри розбіжності, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який сьогодні проводить зустріч зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо в Ужгороді, пише УНН.

Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам. Впевнений, що сьогоднішня зустріч із Прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах

- написав Шмигаль у Telegram.

Шмигаль зустрівся з прем’єром Словаччини в Ужгороді24.01.24, 10:59 • 31579 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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