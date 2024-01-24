Україна збирається сформувати зі Словаччиною політику "нового прагматизму", попри розбіжності - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про плани сприяти "новому прагматизму" у відносинах України зі Словаччиною, попри існуючі розбіжності. Заява прозвучала під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Уряд України збирається сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", попри розбіжності, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який сьогодні проводить зустріч зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо в Ужгороді, пише УНН.
Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам. Впевнений, що сьогоднішня зустріч із Прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах
Шмигаль зустрівся з прем’єром Словаччини в Ужгороді24.01.24, 10:59 • 31579 переглядiв