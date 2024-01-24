Шмигаль зустрівся з прем’єром Словаччини в Ужгороді
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі словацьким колегою Робертом Фіцо. Сторони обговорять двосторонні відносини та європейські ініціативи.
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з своїм словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді. На порядку денному — двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив, передає УНН.
Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному — наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог
Доповнення
Прем'єр Словаччини заявляв про "нормальне життя" в Києві після масованого ракетного обстрілу рф.
Окрім того, Роберт Фіцо заявляв, що Україна "повинна віддати" частину своєї території росії, щоб припинити війну. У відповідь міністерство закордонних справ України заявляє, що не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі, якщо не буде безпеки в Україні.