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Шмигаль зустрівся з прем’єром Словаччини в Ужгороді

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі словацьким колегою Робертом Фіцо. Сторони обговорять двосторонні відносини та європейські ініціативи.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з своїм словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді. На порядку денному — двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив, передає УНН.

Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному — наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог

- написав Шмигаль.

Доповнення

Прем'єр Словаччини заявляв про "нормальне життя" в Києві після масованого ракетного обстрілу рф.

Окрім того, Роберт Фіцо заявляв, що Україна "повинна віддати" частину своєї території росії, щоб припинити війну.  У відповідь міністерство закордонних справ України заявляє, що не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі, якщо не буде безпеки в Україні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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