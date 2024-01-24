Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо. Стороны обсудят двусторонние отношения и европейские инициативы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде. На повестке дня - двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив, передает УНН.
Сегодня в Ужгороде проводим встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На повестке дня - наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог
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Премьер Словакии заявлял о "нормальной жизни" в Киеве после массированного ракетного обстрела рф.
Кроме того, Роберт Фицо заявлял, что Украина "должна отдать" часть своей территории россии, чтобы прекратить войну. В ответ министерство иностранных дел Украины заявляет, что не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе, если не будет безопасности в Украине.
Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо. Стороны обсудят двусторонние отношения и европейские инициативы.
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