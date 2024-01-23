Прем'єр Словаччини заявив про "нормальне життя" в Києві після масованого ракетного обстрілу рф

Після сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу Києва зс рф прем'єр Словаччини Роберт Фіцо цинічно заявив, що в українській столиці "нормальне життя". Про це повідомили Reuters, передає УНН.

Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, що ви несерйозно. Поїдьте туди і побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя - заявив Фіцо.

Деталі

Фіцо назвав війну в Україні "локальним конфліктом" та наполягав на тому, що життя в українській столиці "абсолютно нормальне" і без війни. Це відбулося за день до його першої зустрічі з прем’єр міністром України і та всього за кілька годин після того, як російські ракети атакували Київ.

При цьому Фіцо додав, що практичніше зустрітися в Ужгороді, який, за його словами, українська сторона обрала після того, як Фіцо вперше захотів зустрітися на спільному кордоні двох країн.

Нагадаємо

Вчора Роберт Фіцо заявив, що Україна "повинна віддати" частину своєї території росії, щоб припинити війну.

У відповідь міністерство закордонних справ України заявляє, що не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі, якщо не буде безпеки в Україні.

Словаччина скасувала заборону на культурну співпрацю з росією та білоруссю - ЗМІ