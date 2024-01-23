Премьер Словакии заявил о "нормальной жизни" в Киеве после массированного ракетного обстрела рф

После сегодняшнего массированного ракетного обстрела Киева вс рф премьер Словакии Роберт Фицо цинично заявил, что в украинской столице "нормальная жизнь". Об этом сообщили Reuters, передает УНН.

Вы серьезно думаете, что в Киеве война? Вы шутите, пожалуйста, я надеюсь, что вы несерьезно. Поезжайте туда и увидите, что в городе нормальная жизнь, абсолютно нормальная жизнь - заявил Фицо.

Детали

Фицо назвал войну в Украине "локальным конфликтом" и настаивал на том, что жизнь в украинской столице "абсолютно нормальная" и без войны. Это произошло за день до его первой встречи с премьер министром Украины и всего через несколько часов после того, как российские ракеты атаковали Киев.

При этом Фицо добавил, что практичнее встретиться в Ужгороде, который, по его словам, украинская сторона выбрала после того, как Фицо впервые захотел встретиться на общей границе двух стран.

Напомним

Вчера Роберт Фицо заявил, что Украина "должна отдать" часть своей территории России, чтобы прекратить войну.

В ответ министерство иностранных дел Украины заявляет, что не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе, если не будет безопасности в Украине.

Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с россией и беларусью - СМИ