Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с россией и беларусью - СМИ

В Словакии решили отменить запрет на культурное сотрудничество с россией и беларусью. В Министерстве культуры страны отметили, что "художники и культура не должны платить" за военные конфликты, передает УНН со ссылкой на газету Pravda.

Издание напоминает, что через неделю после начала войны в Украине, то есть в марте 2022 года, Министерство культуры Словакии, еще под руководством бывшего министра Натальи Милановой (OĽaNO), издало приказ, которым прекратило любое общение или сотрудничество с россией и беларусью. По словам Милановой, ведомство заняло четкую позицию сразу после начала войны в Украине, осудив российскую агрессию против Украины.

Однако "Pravda" располагает решением нового главы культуры Шимковичовой. Документ, датированный 12 января, называется решение министра об отмене приказа, которым были изданы меры по ситуации в Украине.

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"Со вступлением в силу этого решения я отменяю внутренний акт управления", - решила министр Шимковичова, чье решение вступило в силу 15 января 2024 года.

Распоряжение министра Шимковичовой ссылается на решение Милановой, которое бывший министр выдала 2 марта 2022 года. "Всем организациям, входящим в сферу управления Министерства культуры, и их работникам, а также организационным подразделениям и работникам Министерства приказано: приостановить любое академическое культурное или иное подобное официальное сотрудничество с российской федерацией или республикой беларусь", - говорится в материале Милана.

Однако с понедельника ни один из этих запретов не действует.

"В мире существуют десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это", - сказала Шимковичова "Pravda" через своего представителя Павла Чорбу.

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