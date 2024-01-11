Словакия отказалась осудить поставки ракет из КНДР в Россию

Словакия не подписала декларацию, осуждающую поставки северокорейских ракет в Россию. Власти оправдываются "отсутствием доказательств". Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Словакии, сообщает УНН со ссылкой на издание Aktuality.sk.

В министерство иностранных дел Словакии был направлен текст, который нельзя комментировать. В нем явно содержатся результаты, которые необходимо сначала изучить. Наша сторона не имеет такой информации, которая бы подтвердила происхождение баллистических ракет сказано в заявлении ведомства.

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Уточняется, что если санкции Совета безопасности ООН, которые предусматривают эмбарго на поставки северокорейского оружия, были нарушены, то Словакия ожидает соответствующие выводы от Совбеза.

В министерстве добавили, что будут внимательно следить за развитием событий в этом вопросе и присоединятся к инициативе, как только будут получены "неопровержимые доказательства".

Напомним,

47 стран подписали декларацию, осуждающую поставки северокорейских баллистических ракет России и использование их в войне против Украины.

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