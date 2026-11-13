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UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

В Нью-Йорке 15 ноября состоится UFC 334 с титульными боями Ган—Хокит и Харрисон—Нуньес. В Украине турнир покажет Setanta Sports.

UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира

В ночь на 15 ноября Нью-Йорк примет большой вечер смешанных единоборств. На турнире UFC 334 главным событием станет бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, в котором сойдутся временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сирил Ган и американец Джош Хокит, а также бой за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе среди женщин, в котором встретятся действующая чемпионка этой весовой категории — Кайла Харрисон и бывшая двукратная чемпионка UFC Аманда Нуньес, пишет УНН.

Сирил Ган против Джоша Хокита: главный бой UFC 334

Главным событием турнира станет бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, в котором сойдутся временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сирил Ган и американец Джош Хокит.

Непобеждённый Хокит накануне во время пресс-конференции устроил серию провокаций в адрес Гана. Претендент появился в защитных очках, напомнил французу о скандальном поединке с Томом Аспиналлом и пообещал положить конец его карьере.

Хокит вышел на сцену в необычной экипировке: защитных очках, шейном фиксаторе и паховой защите. Таким образом американец высмеял Гана, напомнив о претензиях по поводу нарушений правил в предыдущих поединках француза.

В 2025 году Ган в поединке с Томом Аспиналлом на UFC 321 случайно попал пальцами в глаза британскому чемпиону, в результате чего британец не мог продолжить бой, и поединок официально признали несостоявшимся.

В июне 2026 года француз получил новую возможность побороться за чемпионский пояс. На турнире UFC Freedom 250 возле Белого дома в Вашингтоне Ган победил Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде и завоевал временный титул в тяжёлом весе.

Позже Аспиналл отказался от полноценного чемпионского пояса из-за длительного восстановления после травмы глаз.

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28-летний Джош Хокит готовится к главному поединку UFC 334, не потерпев ни одного поражения в профессиональной карьере. Американец выиграл все десять поединков в смешанных единоборствах, включая четыре выступления в UFC.

Кайла Харрисон против Аманды Нуньес: соглавное событие турнира

Соглавным событием станет бой за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе среди женщин, в котором встретятся действующая чемпионка этой весовой категории — американка Кайла Харрисон — и бывшая двукратная чемпионка UFC в наилегчайшем весе среди женщин (а также бывшая чемпионка UFC в женском полулёгком весе) бразильянка Аманда Нуньес.

Спортсменки должны были определить обладательницу титула ещё в январе этого года, однако поединок сорвался из-за серьёзной травмы Харрисон, потребовавшей хирургического вмешательства.

Поединок подогревается тем, что Нуньес, которую считают величайшей женщиной-бойцом в истории ММА, возобновляет карьеру после более чем трёхлетнего перерыва. Она ушла "на пенсию" непобеждённой в июне 2023 года после защиты титула в бою против Ирен Алданы.

В то же время Харрисон завоевала вакантный пояс в июне 2025 года на турнире UFC 316, "задушив" Джулианну Пенью во втором раунде. Бой против Нуньес станет для американки первой защитой титула UFC.

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Остальные поединки карда

Главный кард (начало в 4:00; 15 ноября):

  • Кайо Борралью — Юсри Белгаруи;
    • Урош Медич — Кевин Холланд;
      • Билал Хасан — Луис Гуруле.

        Прелимы (начало в 02:00;, 15 ноября);

        • Стивен Томпсон — Чарльз Радтке;
          • Дрю Добер — Крис Данкан;
            • Джим Миллер — Терренс Маккинни;
              • Донте Джонсон — Сезар Алмейда. 

                Ранние прелимы (начало в 00:00; 15 ноября):

                • Джаред Гордон — Мелкизаэль Коста;
                  • Мейси Чиассон — Биа Мескита;
                    • Эван Элдер — Самуэль Санчес.

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                      Где смотреть

                      В Украине официальную трансляцию UFC показывает Setanta Sports. Посмотреть турнир можно через платформу Setanta Sports, а также на сервисах, где доступны каналы компании, включая MEGOGO, Киевстар ТВ и SWEET.TV.

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                      Павел Башинский

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