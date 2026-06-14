Трамп отметит 80-летие боем UFC в Белом доме на фоне празднования 250-летия США

14 июня, в день своего 80-летия, президент США Дональд Трамп организовал турнир UFC на лужайке Белого дома. В то же время, США в этот день отмечают День флага — один из важнейших этапов празднования 250-летия независимости США (4 июля 2026), сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Сегодня, 14 июня, президент США Дональд Трамп отмечает важный юбилей — 80-летие. При этом он уже стал старейшим лидером Америки в истории, опередив своего предшественника Джо Байдена, который избирался президентом в возрасте 77 лет.

Кроме того, в этот день в США отмечают важный государственный праздник — День флага, который должен был стать одним из символических этапов подготовки к 250-летию независимости США, однако в этом году оказался в центре внимания из-за празднования юбилея Дональда Трампа.

Лицо Трампа будет выгравировано на праздничной золотой монете, посвященной 550-летию. Его суровый взгляд будет смотреть с памятных паспортов. Представители администрации настаивают на введении купюры в 250 долларов с портретом президента. В день 80-летия Трампа, 14 июня, газон Белого дома превратится в ринг для боя UFC "Freedom 250" - пишет издание.

"Я думаю, что это будет величайшее событие, которое мы когда-либо проводили в Белом доме", – заявил президент.

Впрочем, по данным издания, часть приглашенных артистов отказалась участвовать в Большой американской государственной ярмарке – одном из главных мероприятий годовщины, заявив, что не знали, насколько тесно событие связано с президентом.

Президент ответил, объявив, что сам будет хедлайнером мероприятия, поскольку он является "главной аттракцией в мире, человеком, который собирает гораздо большую аудиторию, чем Элвис в расцвете сил, и делает он это без гитары". Историки, политические лидеры и другие обеспокоены тем, что 250-летие Америки, которое могло бы стать возможностью объединить разделенную страну, настолько сосредотачивается на Трампе, что вместо этого станет лишь очередным поляризующим событием на национальном ландшафте - пишет издание.

В то же время, по словам издания, наиболее заметные элементы национального празднования формируются не в классах, на ярмарочных площадках или парадных маршрутах, а в ряде мероприятий, организованных Белым домом и сосредоточенных на Трампе.

Через президентскую рабочую группу, которую он создал исполнительным распоряжением, назначив себя председателем, он продвинул инициативы, направленные на определение того, как это важное событие воспринимается и переживается. Эти события являются лишь частью более широких усилий, посвященных полупятидесятилетию, значительная часть которых организуется внепартийными и государственными группами, сосредоточенными на образовании, местной истории и гражданской активности. Но программы, поддерживаемые Белым домом, являются более масштабными, более централизованными и четко освещаются под брендом, позиционируя президента и его повестку дня, а также его взгляд на историю, в центре наиболее широко транслируемых моментов - пишет издание.

Кроме того, во время слушаний в Конгрессе конгрессмен Джаред Хаффман также обвинил Трампа в попытке "украсть 250-летие страны… и переписать историю".

Напомним

Белые избиратели без высшего образования массово разочаровались в экономике Трампа. Уровень одобрения среди ключевого электората упал до 33-47 процентов.