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«Что за кучка проклятых идиотов?»: глава UFC Уайт отреагировал на драку между Нурмагомедовым и Двалишвили

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Глава UFC назвал драку в отеле Абу-Даби бессмысленной и вредной для бизнеса. Полиция задержала восемь причастных.

«Что за кучка проклятых идиотов?»: глава UFC Уайт отреагировал на драку между Нурмагомедовым и Двалишвили

Глава UFC Дэйна Уайт, которому президент США Дональд Трамп предлагал стать пресс-секретарём Белого дома, отреагировал на драку в холле отеля в Абу-Даби между россиянином Усманом Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили, отметив, что "это абсолютно бессмысленно и глупо". Об этом Уайт заявил накануне турнира UFC 334, передаёт УНН.

Детали

Что это за кучка чёртовых идиотов? Это абсолютно бессмысленно и глупо. Они все в тюрьме. Там не место для глупостей

- сказал Уайт.

Он добавил, что подобные инциденты вредят бизнесу.

Такие вещи никогда не идут на пользу бизнесу. Они выставляют всех участников в негативном свете. Это печально. Сейчас они все находятся в тюрьме в Абу-Даби. Посмотрим, чем всё закончится

- добавил Уайт.

Отметим, в субботу, 14 ноября, Двалишвили должен был принять участие в поединке против бразильского бойца Марлона Мораеса на Real American Freestyle (RAF). 

Накануне глава RAF Чед Бронштейн заявил, что Усман Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире организации в Абу-Даби. 

Мы надеемся, что ситуация разрешится как можно скорее. Очевидно, Усман не будет присутствовать на нашем мероприятии в субботу вечером

- заявил Бронштейн.

Также стоит отметить, что брат Усмана — Умар — должен был драться против американца Юрайи Фейбера.

Издание The National сообщает, что Мераб Двалишвили не явился на предматчевую пресс-конференцию турнира RAF Abu Dhabi, а также не смогло подтвердить причастность Умара Нурмагомедова к инциденту или то, входил ли он в число десяти задержанных.

Дополнение

российский боец UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Даби напал со спины на грузинского экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили во время интервью в холле отеля.

Какой подлый поступок, ребята. Мы приехали сюда, в Абу-Даби, только вдвоём — я и мой друг, а Усман Нурмагомедов со своими друзьями подкрались сзади, как змеи. Что вы за бойцы такие, ребята? Как мужчина может так поступать, брат? Если хотите поговорить или подраться, давайте сделаем это по-настоящему. Мы были здесь только вдвоём, а вы, б***ь, будто готовились к этому, что за хрень? Со спины? Кто так поступает — ты называешь себя мужчиной? Ты — маленькая с**а. Мы проливаем кровь, мы дерёмся, мы воюем, а вы, ребята, просто подлые. Вы не настоящие мужчины, это показывает ваш характер, показывает, что вы не настоящие мужчины. Что за хрень, ребята?

 - записал эмоциональное видео Двалишвили с окровавленным лицом.

Позже в сети показали видео драки, на котором видно, что Двалишвили даёт интервью в холле отеля, после чего Усман Нурмагомедов подходит к грузину и бьёт его в лицо, после чего в холле начинается потасовка.

"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона Двалишвили11.11.26, 21:08 • 41297 просмотров

Главное управление полиции Абу-Даби задержало 8 человек, причастных к драке между российским бойцом UFC Усманом Нурмагомедовым и грузинским экс-чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби во время интервью в холле отеля.

Драка между бойцами UFC Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби: полиция заявила о восьми задержанных 12.11.26, 17:30 • 13165 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе UFC Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома.

Глава UFC Дэйна Уайт отреагировал на предложение Трампа фотографией с трибуной Белого дома.

Трамп 8 ноября заявил, что лишь шутил, когда предложил главе UFC Дэйне Уайту должность пресс-секретаря Белого дома.

Павел Башинский

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Дональд Трамп