Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем
Київ • УНН
Трамп заявив, що жартував, пропонуючи Дейні Вайту посаду прессекретаря Білого дому. Вайт має зустрітися з ним у понеділок.
Президент США Дональд Трамп 8 листопада заявив, що лише жартував, коли запропонував очільнику UFC Дейні Вайту посаду прессекретаря Білого дому. Про це УНН пише з посиланням на The Hollywood Reporter.
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Після того, як його партія зазнала значних втрат на проміжних виборах у Конгресі США, Трамп у п’ятницю провів кадрові перестановки в адміністрації, замінивши керівника апарату, а в суботу опублікував повідомлення про те, що запропонував посаду прессекретаря Вайту.
У неділю Трамп пояснив, що це був "просто жарт".
"Я жартував, але, гадаю, Дейні ця ідея до вподоби; до того ж він дуже здібний хлопець", — сказав Трамп журналістам у Флориді перед від’їздом до Білого дому.
У понеділок Вайт має відвідати його в Білому домі.
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