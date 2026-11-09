Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем

Президент США Дональд Трамп 8 листопада заявив, що лише жартував, коли запропонував очільнику UFC Дейні Вайту посаду прессекретаря Білого дому. Про це УНН пише з посиланням на The Hollywood Reporter.

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Після того, як його партія зазнала значних втрат на проміжних виборах у Конгресі США, Трамп у п’ятницю провів кадрові перестановки в адміністрації, замінивши керівника апарату, а в суботу опублікував повідомлення про те, що запропонував посаду прессекретаря Вайту.

У неділю Трамп пояснив, що це був "просто жарт".

"Я жартував, але, гадаю, Дейні ця ідея до вподоби; до того ж він дуже здібний хлопець", — сказав Трамп журналістам у Флориді перед від’їздом до Білого дому.

У понеділок Вайт має відвідати його в Білому домі.

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