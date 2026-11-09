Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём

Президент США Дональд Трамп 8 ноября заявил, что всего лишь шутил, когда предложил главе UFC Дэйне Уайту должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Hollywood Reporter.

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После того как его партия понесла значительные потери на промежуточных выборах в Конгресс США, Трамп в пятницу провёл кадровые перестановки в администрации, заменив руководителя аппарата, а в субботу опубликовал сообщение о том, что предложил должность пресс-секретаря Уайту.

В воскресенье Трамп объяснил, что это была "просто шутка".

"Я шутил, но, думаю, Дэйне эта идея по душе; к тому же он очень способный парень", — сказал Трамп журналистам во Флориде перед отъездом в Белый дом.

В понедельник Уайт должен посетить его в Белом доме.

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