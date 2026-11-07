Трамп предложил организатору боёв должность пресс-секретаря Белого дома, хочет взять Хабиба помощником

Дональд Трамп и Дана Уайт. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе UFC Дане Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома, передает УНН.

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Американский лидер также призвал давнего организатора боев взять с собой помощников — "даже если некоторые из них не из нашей страны".

Я рад сообщить, что великому Дане Уайту, заядлому бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря Соединенных Штатов. Я попросил его взять с собой помощников — даже тех, кто не является гражданами нашей страны: Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Даниэля Кормье, Аманды Нуньес и Кайлу Харрис - написал Трамп в своей соцсети.

По его словам, эти люди нужны, чтобы защитить от "безумных левых".

Дана станет пресс-секретарем, которому нет равных. Дана, пожалуйста, прими эту должность! - резюмировал Трамп.

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Справка

UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютный бойцовский чемпионат) — это крупнейшая международная спортивная организация в мире, которая проводит турниры по смешанным боевым искусствам (ММА).