Трамп предложил организатору боёв должность пресс-секретаря Белого дома, хочет взять Хабиба помощником
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что предложил Дане Уайту стать пресс-секретарём США. Он также назвал бойцов, которых Уайт может взять\r\nпомощниками.
Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе UFC Дане Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома, передает УНН.
Детали
Американский лидер также призвал давнего организатора боев взять с собой помощников — "даже если некоторые из них не из нашей страны".
Я рад сообщить, что великому Дане Уайту, заядлому бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря Соединенных Штатов. Я попросил его взять с собой помощников — даже тех, кто не является гражданами нашей страны: Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Даниэля Кормье, Аманды Нуньес и Кайлу Харрис
По его словам, эти люди нужны, чтобы защитить от "безумных левых".
Дана станет пресс-секретарем, которому нет равных. Дана, пожалуйста, прими эту должность!
Лора Лумер сделала неожиданное предложение после короткой "карьеры" новой пресс-секретарши Трампа17.10.26, 11:12 • 56091 просмотр
Справка
UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютный бойцовский чемпионат) — это крупнейшая международная спортивная организация в мире, которая проводит турниры по смешанным боевым искусствам (ММА).