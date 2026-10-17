Лора Лумер сделала неожиданное предложение после короткой "карьеры" новой пресс-секретарши Трампа

Американская ультраправая активистка и блогер Лора Лумер, сторонница президента США Дональда Трампа, заявила, что хочет занять должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом она написала в соцсети X после сообщений об увольнении Кэти Захарии, которая проработала на этой должности пять дней, передает УНН.

Детали

В своем посте в X ультраправая активистка предложила собственную кандидатуру на должность пресс-секретаря администрации Трампа.

"Послушайте меня: пресс-секретарь Лора Лумер", — отметила блогер.

Позже Лумер опубликовала еще один пост, в котором заявила, что хорошо справилась бы именно с этой работой.

"Из меня вышел бы отличный пресс-секретарь. Я предоставляла бы президенту Трампу все доказательства. На каждый брифинг я приносила бы папку, полную доказательств", — написала Лумер.

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Это заявление прозвучало на фоне сообщения The New York Times о том, что новая пресс-секретарь президента Трампа Кэти Захария была вынуждена оставить свою должность в пятницу, 16 октября, после пяти дней работы, что является редким поворотом для Белого дома.

Как пишет издание, Захария, которая привлекла внимание Трампа как консервативный комментатор, неуверенно начала свою первую и единственную пресс-конференцию во вторник. В основном она зачитывала текст и завершила ее вопросами всего через пять с половиной минут. После этого последовал шквал заголовков о том, не выдавала ли она себя за юриста — президент США назвал ее "адвокатом" — несмотря на то, что она не сдала соответствующий экзамен.

Напомним

Американская блогер Лора Лумер, связанная с окружением Трампа и известная своей приверженностью к "теориям заговора", взяла интервью у Президента Зеленского.

После приезда в Украину она признала, что российские СМИ ввели ее в заблуждение. Она увидела доказательства преступлений россиян в Буче и призвала пересмотреть свои взгляды.

Кроме того, после визита в Киев блогер заявляла о желании стать министром внутренней безопасности США.