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Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа

Київ • УНН

 • 4032 перегляди

Американська блогерка Лора Лумер заявила, що хоче стати прессекретаркою Білого дому. Вона вважає себе чудовою кандидаткою.

Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа

Американська ультраправа активістка і блогерка Лора Лумер та прихильниця президента США Дональда Трампа заявила, що хоче обійняти посаду прессекретарки Білого дому. Про це вона написала в соцмережі X після повідомлень про звільнення Кеті Захарії, яка пропрацювала на цій посаді п’ять днів, передає УНН.

Деталі

У своєму дописі у X ультраправа активістка запропонувала власну кандидатуру на посаду речниці адміністрації Трампа.

"Послухайте мене: речниця Лора Лумер", – зазначила блогерка.

Пізніше Лумер опублікувала ще один допис, у якому заявила, що добре впоралася б саме із цією роботою.

"З мене вийшов би чудовий прессекретар. Я надавала би президенту Трампу всі докази. На кожен брифінг я б приносила папку, повну доказів", - написала Лумер.

Знову фотомодельна зовнішність – Трамп призначив нову речницю Білого дому 09.10.26, 23:50 • 7799 переглядiв

Ця заява пролунала на тлі того, як The New York Times повідомило, що нова прессекретарка президента Трампа, Кеті Захарія, була змушена залишити свою посаду в п'ятницю, 16 жовтня, після п'яти днів роботи, що є рідкісним поворотом для Білого дому.

Як пише видання, Захарія, яка привернула увагу Трампа як консервативна коментаторка, невпевнено почала свою першу та єдину пресконференцію у вівторок. Вона здебільшого зачитувала текст і завершила з запитаннями лише через п'ять з половиною хвилин. Після цього послідував шквал заголовків про те, чи не видавала вона себе за юриста - президент США назвав її "адвокатом" - попри те, що не склала відповідний іспит.

Нагадаємо

Американська блогерка Лора Лумер, пов'язана з оточенням Трампа та відома прихильністю до "теорій змов", взяла інтерв'ю у Президента Зеленського.

Після приїзду в Україну вона визнала, що російські ЗМІ ввели її в оману. Вона побачила докази злочинів росіян у Бучі та закликала переглянути погляди. 

Окрім того, після візиту до Києва, блогерка заявляла про бажання стати міністром внутрішньої безпеки США. 

Алла Кіосак

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