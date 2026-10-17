Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа

Американська ультраправа активістка і блогерка Лора Лумер та прихильниця президента США Дональда Трампа заявила, що хоче обійняти посаду прессекретарки Білого дому. Про це вона написала в соцмережі X після повідомлень про звільнення Кеті Захарії, яка пропрацювала на цій посаді п’ять днів, передає УНН.

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У своєму дописі у X ультраправа активістка запропонувала власну кандидатуру на посаду речниці адміністрації Трампа.

"Послухайте мене: речниця Лора Лумер", – зазначила блогерка.

Пізніше Лумер опублікувала ще один допис, у якому заявила, що добре впоралася б саме із цією роботою.

"З мене вийшов би чудовий прессекретар. Я надавала би президенту Трампу всі докази. На кожен брифінг я б приносила папку, повну доказів", - написала Лумер.

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Ця заява пролунала на тлі того, як The New York Times повідомило, що нова прессекретарка президента Трампа, Кеті Захарія, була змушена залишити свою посаду в п'ятницю, 16 жовтня, після п'яти днів роботи, що є рідкісним поворотом для Білого дому.

Як пише видання, Захарія, яка привернула увагу Трампа як консервативна коментаторка, невпевнено почала свою першу та єдину пресконференцію у вівторок. Вона здебільшого зачитувала текст і завершила з запитаннями лише через п'ять з половиною хвилин. Після цього послідував шквал заголовків про те, чи не видавала вона себе за юриста - президент США назвав її "адвокатом" - попри те, що не склала відповідний іспит.

Нагадаємо

Американська блогерка Лора Лумер, пов'язана з оточенням Трампа та відома прихильністю до "теорій змов", взяла інтерв'ю у Президента Зеленського.

Після приїзду в Україну вона визнала, що російські ЗМІ ввели її в оману. Вона побачила докази злочинів росіян у Бучі та закликала переглянути погляди.

Окрім того, після візиту до Києва, блогерка заявляла про бажання стати міністром внутрішньої безпеки США.