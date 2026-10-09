Знову фотомодельна зовнішність – Трамп призначив нову речницю Білого дому
Київ • УНН
Кеті Захарія замінить Керолайн Лівітт, яка залишила посаду після народження дитини. Раніше Захарія працювала в Truth Social і МВБ США.
Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення Кеті Захарії новою прессекретаркою Білого дому. Вона замінить Керолайн Лівітт, яка залишила посаду в серпні після народження другої дитини. Про це американський лідер повідомив у своїй заяві, пише УНН.
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За словами Трампа, Захарія наразі обіймає посаду старшої радниці з комунікацій у Truth Social. Раніше вона працювала прессекретаркою та заступницею помічника міністра з питань зв'язків із громадськістю в Міністерстві внутрішньої безпеки США.
Нова речниця Білого дому закінчила Університет Пеппердайна та юридичну школу Карузо. Вона має юридичну освіту, виступає коментаторкою на Fox News і Newsmax, а також брала участь у передвиборчих кампаніях Трампа.
Трамп пояснив, чому обрав Захарію
Її репутація бездоганна, вона була відданою та блискучою прихильницею від самого початку. Крім того, вона є відданою прихильницею та учасницею руху MAGA!
Трамп висловив упевненість, що Захарія ефективно співпрацюватиме з журналістами, американським суспільством та його адміністрацією.
Водночас президент подякував Керолайн Лівітт за роботу, зазначивши, що вона чудово виконувала обов'язки прессекретарки Білого дому.
Прессекретарка Трампа Лівітт повернеться до MAGA Inc. після відходу з Білого дому22.08.26, 06:33 • 5909 переглядiв