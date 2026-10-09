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The New York Times

Знову фотомодельна зовнішність – Трамп призначив нову речницю Білого дому

Київ • УНН

 • 1530 перегляди

Кеті Захарія замінить Керолайн Лівітт, яка залишила посаду після народження дитини. Раніше Захарія працювала в Truth Social і МВБ США.

Знову фотомодельна зовнішність – Трамп призначив нову речницю Білого дому

Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення Кеті Захарії новою прессекретаркою Білого дому. Вона замінить Керолайн Лівітт, яка залишила посаду в серпні після народження другої дитини. Про це американський лідер повідомив у своїй заяві, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, Захарія наразі обіймає посаду старшої радниці з комунікацій у Truth Social. Раніше вона працювала прессекретаркою та заступницею помічника міністра з питань зв'язків із громадськістю в Міністерстві внутрішньої безпеки США.

Нова речниця Білого дому закінчила Університет Пеппердайна та юридичну школу Карузо. Вона має юридичну освіту, виступає коментаторкою на Fox News і Newsmax, а також брала участь у передвиборчих кампаніях Трампа.

Трамп пояснив, чому обрав Захарію

Її репутація бездоганна, вона була відданою та блискучою прихильницею від самого початку. Крім того, вона є відданою прихильницею та учасницею руху MAGA!

– заявив президент США.

Трамп висловив упевненість, що Захарія ефективно співпрацюватиме з журналістами, американським суспільством та його адміністрацією.

Водночас президент подякував Керолайн Лівітт за роботу, зазначивши, що вона чудово виконувала обов'язки прессекретарки Білого дому.

Прессекретарка Трампа Лівітт повернеться до MAGA Inc. після відходу з Білого дому22.08.26, 06:33 • 5909 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Міністерство національної безпеки США
Truth Social
Fox News
Білий дім
Дональд Трамп