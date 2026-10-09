Знову фотомодельна зовнішність – Трамп призначив нову речницю Білого дому

Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення Кеті Захарії новою прессекретаркою Білого дому. Вона замінить Керолайн Лівітт, яка залишила посаду в серпні після народження другої дитини. Про це американський лідер повідомив у своїй заяві, пише УНН.

За словами Трампа, Захарія наразі обіймає посаду старшої радниці з комунікацій у Truth Social. Раніше вона працювала прессекретаркою та заступницею помічника міністра з питань зв'язків із громадськістю в Міністерстві внутрішньої безпеки США.

Нова речниця Білого дому закінчила Університет Пеппердайна та юридичну школу Карузо. Вона має юридичну освіту, виступає коментаторкою на Fox News і Newsmax, а також брала участь у передвиборчих кампаніях Трампа.

Її репутація бездоганна, вона була відданою та блискучою прихильницею від самого початку. Крім того, вона є відданою прихильницею та учасницею руху MAGA!