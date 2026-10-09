Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новой пресс-секретаршей Белого дома. Она заменит Кэролайн Ливитт, которая покинула должность в августе после рождения второго ребенка. Об этом американский лидер сообщил в своем заявлении, пишет УНН.

По словам Трампа, Захария в настоящее время занимает должность старшего советника по коммуникациям в Truth Social. Ранее она работала пресс-секретаршей и заместительницей помощника министра по вопросам связей с общественностью в Министерстве внутренней безопасности США.

Новая пресс-секретарша Белого дома окончила Университет Пеппердайна и юридическую школу Карузо. Она имеет юридическое образование, выступает комментатором на Fox News и Newsmax, а также участвовала в предвыборных кампаниях Трампа.

Ее репутация безупречна, с самого начала она была преданной и блестящей сторонницей. Кроме того, она является преданной сторонницей и участницей движения MAGA!