Снова внешность фотомодели — Трамп назначил новую пресс-секретаря Белого дома
Киев • УНН
Кэти Захария заменит Кэролайн Ливитт, которая оставила должность после рождения ребёнка. Ранее Захария работала в Truth Social и МВД США.
Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Кэти Захарии новой пресс-секретаршей Белого дома. Она заменит Кэролайн Ливитт, которая покинула должность в августе после рождения второго ребенка. Об этом американский лидер сообщил в своем заявлении, пишет УНН.
Детали
По словам Трампа, Захария в настоящее время занимает должность старшего советника по коммуникациям в Truth Social. Ранее она работала пресс-секретаршей и заместительницей помощника министра по вопросам связей с общественностью в Министерстве внутренней безопасности США.
Новая пресс-секретарша Белого дома окончила Университет Пеппердайна и юридическую школу Карузо. Она имеет юридическое образование, выступает комментатором на Fox News и Newsmax, а также участвовала в предвыборных кампаниях Трампа.
Трамп объяснил, почему выбрал Захарию
Ее репутация безупречна, с самого начала она была преданной и блестящей сторонницей. Кроме того, она является преданной сторонницей и участницей движения MAGA!
Трамп выразил уверенность, что Захария будет эффективно сотрудничать с журналистами, американским обществом и его администрацией.
В то же время президент поблагодарил Кэролайн Ливитт за работу, отметив, что она прекрасно исполняла обязанности пресс-секретарши Белого дома.
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