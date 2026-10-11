Близька до Трампа блогерка Лора Лумер розкритикувала угоду з рф щодо дизелю

Американська ультраправа активістка та блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента США Дональда Трампа, розкритикувала домовленості Вашингтона з москвою щодо постачання російського дизельного пального. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Лумер у соцмережі X та видання Mirror.

Її заява викликала суперечки серед прихильників руху MAGA, які побоюються, що високі ціни на пальне можуть негативно вплинути на результати республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

Деталі

Лора Лумер виступила проти закупівлі російських енергоресурсів, заявивши, що відповідні операції можуть сприяти фінансуванню іранського режиму, який відкрито демонструє ворожість до Сполучених Штатів.

Купівля російської нафти повертає гроші до скарбниці ісламського режиму Ірану, який скандує "Смерть Америці". Ми це знаємо - написала блогерка.

Її заява спричинила неоднозначну реакцію серед прихильників Трампа. Частина користувачів підтримала критику співпраці з росією, тоді як інші наголосили на необхідності зниження цін на пальне перед виборами. Зокрема, один із коментаторів заявив, що не погоджується з позицією Лумер, попри загальну підтримку її поглядів. На його думку, якщо ціни на бензин у США сягнуть шести доларів за галон, республіканці ризикують втратити підтримку виборців.

Він закликав дозволити Трампу вжити необхідних заходів для здешевлення пального та забезпечення успішного результату республіканців на листопадових виборах. Питання протидії росії та Ірану, на його переконання, можна буде вирішувати вже після голосування.

Інші прихильники руху MAGA також розкритикували позицію Лумер, звинувативши її у нехтуванні економічними інтересами американців.

Суперечка розгорнулася напередодні проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада 2026 року, коли питання вартості життя та зростання цін на енергоносії набули особливого політичного значення.

Водночас позиція Лумер привернула увагу на тлі її нещодавнього візиту до України. У липні блогерка відвідала країну, ознайомилася з наслідками російської агресії та згодом визнала, що раніше помилялася у своїх оцінках війни, зокрема через вплив російської пропаганди.

Контекст

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з російським диктатором володимиром путіним щодо постачання дизельного пального на американський та світовий ринки.

За словами Трампа, росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизелю, ще 500 тисяч тонн протягом листопада та додатковий мільйон тонн згодом. Також він анонсував подальші постачання залежно від стану російських нафтопереробних заводів. Після цього Міністерство фінансів США видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє операції з продажу, постачання та імпорту російського дизельного пального до 7 квітня 2027 року.

Трамп пояснив домовленості необхідністю знизити ціни на пальне для американських споживачів, зокрема фермерів, перевізників та підприємців. Натомість президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення, назвавши його слабким кроком з боку сильних партнерів. На його думку, додаткові доходи від продажу енергоресурсів можуть допомогти москві продовжувати війну проти України.

Своєю чергою, Трамп звинуватив Україну в підвищенні світових цін на дизель через удари по російських нафтопереробних заводах та навіть закликав українців змінити президента.

Нагадаємо

Ілон Маск підтримав критику Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського. Він заявив, що Україні варто обрати президента, здатного домовитися.