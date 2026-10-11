Близкая к Трампу блогер Лора Лумер раскритиковала соглашение с РФ по дизельному топливу

Американская ультраправая активистка и блогерша Лора Лумер, которую считают приближенной к президенту США Дональду Трампу, раскритиковала договоренности Вашингтона с москвой по поставкам российского дизельного топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Лумер в соцсети X и издание Mirror.

Ее заявление вызвало споры среди сторонников движения MAGA, которые опасаются, что высокие цены на топливо могут негативно повлиять на результаты республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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Лора Лумер выступила против закупки российских энергоресурсов, заявив, что соответствующие операции могут способствовать финансированию иранского режима, который открыто демонстрирует враждебность к Соединенным Штатам.

Покупка российской нефти возвращает деньги в казну исламского режима Ирана, который скандирует "Смерть Америке". Мы это знаем - написала блогерша.

Ее заявление вызвало неоднозначную реакцию среди сторонников Трампа. Часть пользователей поддержала критику сотрудничества с россией, тогда как другие подчеркнули необходимость снижения цен на топливо перед выборами. В частности, один из комментаторов заявил, что не согласен с позицией Лумер, несмотря на общую поддержку ее взглядов. По его мнению, если цены на бензин в США достигнут шести долларов за галлон, республиканцы рискуют потерять поддержку избирателей.

Он призвал позволить Трампу принять необходимые меры для удешевления топлива и обеспечения успешного результата республиканцев на ноябрьских выборах. Вопрос противодействия россии и Ирану, по его убеждению, можно будет решать уже после голосования.

Другие сторонники движения MAGA также раскритиковали позицию Лумер, обвинив ее в пренебрежении экономическими интересами американцев.

Спор разгорелся накануне промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября 2026 года, когда вопросы стоимости жизни и роста цен на энергоносители приобрели особое политическое значение.

В то же время позиция Лумер привлекла внимание на фоне ее недавнего визита в Украину. В июле блогерша посетила страну, ознакомилась с последствиями российской агрессии и впоследствии признала, что ранее ошибалась в своих оценках войны, в частности из-за влияния российской пропаганды.

Контекст

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с российским диктатором владимиром путиным о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По словам Трампа, россия должна немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и дополнительно миллион тонн позднее. Также он анонсировал дальнейшие поставки в зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов. После этого Министерство финансов США выдало временную генеральную лицензию, которая разрешает операции по продаже, поставкам и импорту российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года.

Трамп объяснил договоренности необходимостью снизить цены на топливо для американских потребителей, в частности фермеров, перевозчиков и предпринимателей. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал это решение, назвав его слабым шагом со стороны сильных партнеров. По его мнению, дополнительные доходы от продажи энергоресурсов могут помочь москве продолжать войну против Украины.

В свою очередь, Трамп обвинил Украину в повышении мировых цен на дизельное топливо из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и даже призвал украинцев сменить президента.

Напомним

Илон Маск поддержал критику Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Он заявил, что Украине стоит избрать президента, способного договориться.