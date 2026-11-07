Трамп запропонував організатору боїв посаду прессекретаря Білого дому, Хабіба хоче взяти помічником
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що запропонував Дані Вайту стати прессекретарем США. Він також назвав бійців, яких Вайт може взяти помічниками.
Президент США Дональд Трамп заявив, що запропонував очільнику UFC Дані Вайту обійняти посаду прессекретаря Білого дому, передає УНН.
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Американський лідер також закликав давнього організатора боїв узяти із собою помічників — "навіть якщо дехто з них не з нашої країни".
Я радий повідомити, що великому Дані Уайту, запеклому бійцю та воїну, запропонували посаду прессекретаря Сполучених Штатів. Я попросив його взяти з собою помічників — навіть тих, хто не є громадянами нашої країни: Іслама Махачева, Хабіба Нурмагомедова, Джастіна Гетдже, Деніела Корм’є, Аманду Нуньєс та Кайлу Гарріс
За його словами, ці люди потрібні, щоб захистити від "божевільних лівих".
Дана стане прес-секретарем, якому немає рівних. Дана, будь ласка, прийми цю посаду!
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Довідка
UFC (Ultimate Fighting Championship — Абсолютний бійцівський чемпіонат) — це найбільша міжнародна спортивна організація у світі, яка проводить турніри зі змішаних бойових мистецтв (ММА).