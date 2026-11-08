Дейна Вайт відреагував на пропозицію Трампа стати прессекретарем Білого дому

Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд

У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей

Серед загиблих та поранених під час стрілянини у Кракові є іноземці - у МВС Польщі повідомили деталі

Трамп запропонував організатору боїв посаду прессекретаря Білого дому, Хабіба хоче взяти помічником

Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці

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