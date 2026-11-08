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Financial Times

Дейна Вайт відреагував на пропозицію Трампа стати прессекретарем Білого дому

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Очільник UFC Дейна Вайт відреагував на пропозицію Трампа фото з трибуною Білого дому. За даними CNN, він відмовився від посади.

Дейна Вайт відреагував на пропозицію Трампа стати прессекретарем Білого дому

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт відреагував на пропозицію американського лідера Дональда Трампа стати прессекретарем Білого дому. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Вайта у Stories в Instagram.

Деталі

Вайт оприлюднив фото зі своїм зображенням за трибуною Білого дому.

До наступного розділу

- йдеться у підписі до посту.

Водночас, за даними джерел CNN, Дейна Вайт відхилив пропозицію Трампа стати прессекретарем Білого дому.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп запропонував очільнику UFC Дейні Вайту обійняти посаду прессекретаря Білого дому. Американський лідер також закликав давнього організатора боїв узяти із собою помічників - "навіть якщо дехто з них не з нашої країни".

Прессекретарка Трампа Лівітт повернеться до MAGA Inc. після відходу з Білого дому22.08.26, 06:33 • 6041 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Білий дім
Дональд Трамп