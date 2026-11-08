Дейна Вайт відреагував на пропозицію Трампа стати прессекретарем Білого дому
Київ • УНН
Очільник UFC Дейна Вайт відреагував на пропозицію Трампа фото з трибуною Білого дому. За даними CNN, він відмовився від посади.
Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейна Вайт відреагував на пропозицію американського лідера Дональда Трампа стати прессекретарем Білого дому. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Вайта у Stories в Instagram.
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Вайт оприлюднив фото зі своїм зображенням за трибуною Білого дому.
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Водночас, за даними джерел CNN, Дейна Вайт відхилив пропозицію Трампа стати прессекретарем Білого дому.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп запропонував очільнику UFC Дейні Вайту обійняти посаду прессекретаря Білого дому. Американський лідер також закликав давнього організатора боїв узяти із собою помічників - "навіть якщо дехто з них не з нашої країни".
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