Дана Уайт отреагировал на предложение Трампа стать пресс-секретарём Белого дома

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на предложение американского лидера Дональда Трампа стать пресс-секретарём Белого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Уайта в Stories в Instagram.

Детали

Уайт опубликовал фото со своим изображением за трибуной Белого дома.

К следующему разделу - говорится в подписи к посту.

В то же время, по данным источников CNN, Дэйна Уайт отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарём Белого дома.

Напомним

Президент США Дональд Трамп предложил главе UFC Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. Американский лидер также призвал давнего организатора боёв взять с собой помощников - "даже если некоторые из них не из нашей страны".

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