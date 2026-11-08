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Financial Times

Дана Уайт отреагировал на предложение Трампа стать пресс-секретарём Белого дома

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на предложение Трампа — фото с трибуной Белого дома. По данным CNN, он отказался от должности.

Дана Уайт отреагировал на предложение Трампа стать пресс-секретарём Белого дома

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на предложение американского лидера Дональда Трампа стать пресс-секретарём Белого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Уайта в Stories в Instagram.

Детали

Уайт опубликовал фото со своим изображением за трибуной Белого дома.

К следующему разделу

- говорится в подписи к посту.

В то же время, по данным источников CNN, Дэйна Уайт отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарём Белого дома.

Напомним

Президент США Дональд Трамп предложил главе UFC Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. Американский лидер также призвал давнего организатора боёв взять с собой помощников - "даже если некоторые из них не из нашей страны".

Прессекретарь Трампа Ливитт вернётся в MAGA Inc. после ухода из Белого дома22.08.26, 06:33 • 6049 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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