Дана Уайт отреагировал на предложение Трампа стать пресс-секретарём Белого дома
Киев • УНН
Глава UFC Дана Уайт отреагировал на предложение Трампа — фото с трибуной Белого дома. По данным CNN, он отказался от должности.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на предложение американского лидера Дональда Трампа стать пресс-секретарём Белого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Уайта в Stories в Instagram.
Детали
Уайт опубликовал фото со своим изображением за трибуной Белого дома.
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В то же время, по данным источников CNN, Дэйна Уайт отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарём Белого дома.
Напомним
Президент США Дональд Трамп предложил главе UFC Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. Американский лидер также призвал давнего организатора боёв взять с собой помощников - "даже если некоторые из них не из нашей страны".
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